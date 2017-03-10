Ювентус вырвал победу у Милана на 7-й компенсированной минуте

Когда-то противостояние этих команд могло считаться едва ли не центральным в чемпионате Италии, однако в последние годы «Милан» ни на что серьезно не претендует. Тем не менее, «Россо-нери» всегда готовы отобрать очки или хотя бы потрепать нервы «Старой синьоре». Вот и в этом сезоне «Милан» успел выиграть у «Ювентуса» Суперкубок (пусть и в серии пенальти), а также одержал победу во встрече первого круга. Правда, «Юве» выбил «Россо-нери» из Кубка Италии, а вообще в Турине команда не проигрывает с 2015-го. И даже невзирая на то, что уже во вторник «Ювентусу» предстоит матч Лиги чемпионов, подопечные Массимилиано Аллегри не собирались терять очки во второй игре кряду. В пользу «Милана» говорила победная серия из трех матчей в Серии А и кадровые проблемы соперника: травма опытнейшего Джорджио Кьеллини и дискалификация Хуана Куадрадо.

Начало матча подтвердило правоту тех, кто ставил на хозяев. «Милан» получил право на угловой уже на первой минуте, но исполнение стандарта стало квинтэссенцией следующих сорока минут: Хосе Соса даже не добил до ворот, попав в защитника. Далее за дело принялись хозяева, и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, почему многие его прочат на смену тезке Буффону в воротах сборной Италии. Голкипер совершил несколько потрясающих сэйвов после ударов форвардов «Старой синьоры». И тогда игру на себя взял центральный защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа. Как заправский форвард, он принял мяч на грудь после заброса с фланга и вторым касанием вколотил его в сетку с линии вратарской. Для марокканца этот мяч стал первым в футболке «Ювентуса». Далее хозяева не сбавляли оборотов, но под конец тайма их защита допустила серьезный сбой. Кто-то не добежал, кто-то не среагировал, а как результат — первая в поединке контратака «Милана» завершилась голом. Жерар Деулофеу выдал пас на ход, и Карлос Бакка красиво пробил мимо Буффона. 1:1 — и второй тайм обещал стать увлекательным.

Так оно и получилось. «Юве» пошел вперед, гости же получили шансы на контратаки. Так что пришлось и Буффону показывать свое мастерство. Впрочем, Доннарума трудился намного больше, то и дело заставляя местную публику разочарованно выдыхать. Казалось, подопечным Винченцо Монтеллы удастся увезти хотя бы очко из Турина. Но сперва Хосе Соса был удален с поля. Арбитр компенсировал 4 минуты, и на третьей аргентинец, имевший в пассиве предупреждение, жестко сфолил в середине поля, а затем еще и начал отталкивать соперника. Так что поединок затянулся еще на пару минут, а затем после подачи с фланга мяч угодил в отставленную руку только-только вышедшего на поле Леонеля Ваньони. Формальный повод назначить пенальти был — дело было в штрафной, рука была не в «естественном» положении. Приговор реализовал Пауло Дибала. «Ювентус» радовался так, будто уже завоевал Скудетто. А что? Похоже, так оно и есть.



«Ювентус» - «Милан» - 2:1

Мехди Бенатиа, 30, Пауло Дибала, 90+7, с пенальти - Карлос Бакка, 43

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Мехди Бенатиа (Даниэле Ругани, '78), Даниэль Алвеш, Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи (Штефан Лихтштайнер, '46), Квадво Асамоа, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Гонсало Игуаин, Марио Манджукич, Пауло Дибала

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Габриэль Палетта, Кристиан Сапата, Лукас Окампос (Леонель Ваньони, '90), Маттиа Де Шильо, Андреа Бертолаччи, Марио Пашалич (Андреа Поли, '71), Хосе Соса, Карлос Бакка (Юрай Куцка, '54), Жерар Деулофеу

Мехди Бенатиа, 36. Миралем Пьянич, 78. Сами Хедира, 87. - Марио Пашалич, 23. Жерар Деулофеу, 39. Лукас Окампос, 57. Хосе Соса, 89.

- Хосе Соса, 90+3.