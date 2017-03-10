Эспаньол и Лас-Пальмас забили семь мячей на двоих

«Эспаньол» – «Лас-Пальмас» - 4:3
Голы: 1:0 – 1 Лопес Сильва, 1:1 – 31 Лемос, 2:1 – 45 Морено, 2:2 – 49 Лемос, 3:2 – 53, пенальти Пьятти, 4:2 – 74 Хурадо, 4:3 – 84 Гарсия.
«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Дуарте, Кариколь, Лопес, Хурадо, Лопес Сильва, Марк Рока, Пьятти, Кайседо (Перес, 70), Морено.
«Лас-Пальмас» – Лисоаин, Гарсия Сантана, Лемос, Элдер Лопеш, Бигас, Боатенг, Халилович, Виера, Гомес (Домингес, 68), Хесе (Гарсия, 72), Симон.
Предупреждения: Пьятти (51), Лисоаин (51), Лемос (80), Бигас (80).
Источник — Sport.ua
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