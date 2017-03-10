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Эспаньол и Лас-Пальмас забили семь мячей на двоих

Каталонцы одержали победу над островитянами

  • 10.03.2017 23:33
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«Эспаньол» – «Лас-Пальмас» - 4:3
Голы:  1:0 – 1 Лопес Сильва,  1:1 – 31 Лемос,  2:1 – 45 Морено,  2:2 – 49 Лемос,  3:2 – 53, пенальти Пьятти,  4:2 – 74 Хурадо,  4:3 – 84 Гарсия.

«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Дуарте, Кариколь, Лопес, Хурадо, Лопес Сильва, Марк Рока, Пьятти, Кайседо (Перес, 70), Морено.
«Лас-Пальмас» – Лисоаин, Гарсия Сантана, Лемос, Элдер Лопеш, Бигас, Боатенг, Халилович, Виера, Гомес (Домингес, 68), Хесе (Гарсия, 72), Симон.

Предупреждения: Пьятти (51), Лисоаин (51), Лемос (80), Бигас (80).

Источник — Sport.ua

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