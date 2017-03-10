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Байер упустил победу в матче с Вердером

Писарро принес очередное очко бременцам

  • 10.03.2017 23:29
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«Байер» – «Вердер» - 1:1
Голы:  1:0 – 7 Фолланд,  1:1 – 79 Писарро.

«Байер» – Лено, Драгович, Топрак, Венделл, Хенрихс, Бельараби (Хавертц, 64), Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Мехмеди, 74), Эрнандес (Кисслинг, 82), Фолланд.
«Вердер» – Видвальд, Мойсандер, Бауэр, Гебре Селассие (Писарро, 76), Сане, Гриллич (Дилэйни, 67), Велькович, Бартельс, Эггештайн, Юнузович (Кайнц, 90), Крузе.

Предупреждения: Венделл (20), Гебре Селассие (66), Писарро (80).
Удаление: Венделл (90).

Источник — Sport.ua

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