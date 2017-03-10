Ливерпуль намерен взять реванш у Бернли и 300-я игра Пьюлиса

Битва за еврокубковое место

Очень хороший сезон проводит «Вест Бромвич» под руководством Тони Пьюлиса. По сути, это первый полноценный сезон для 59-летнего специалиста в Уэст-Бромидже и насколько он получается успешным для «дроздов». «Вест Бромвич» ведет реальную борьбу за еврокубковое место, когда такое было со столь скромной командой?

Тони Пьюлис приучил к стабильности и сейчас ВБА реальный конкурент «Эвертона» в битве за седьмое место, которое может дать право по итогам сезона выступить в еврокубках в следующем сезоне. А потому отчетная встреча «Эвертона» и «Вест Бромвича» на «Гудисон Парк» обретает важнейшее значение для обеих команд с турнирной точки зрения.

Команда Рональда Кумана опережает всего на четыре очка «дроздов», занимая столь желанную седьмую позицию, и сделает все возможное, чтобы оторваться от прямого конкурента еще на три очка. В свою очередь подопечные Тони Пьюлиса, для которого предстоящий матч будет 300-м в качестве наставника команд АПЛ, постараются еще ближе подобраться к «ирискам» и сократить отставание до одного очка.

Если говорить о текущей форме команд, стоит отметить, что обе команды сейчас пребывают на ходу. Правда, свои последние матчи проиграли. «Эвертон» в борьбе уступил на «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэму», прервав 9-матчевую беспроигрышную серию. Прервали свою 5-матчевую серию без поражений и «дрозды», неожиданно проиграв дома «Кристал Пэлас».

Интересные факты:

- «Эвертон» не побеждает «Вест Бромвич» (поражение и две ничьих) в последних трех домашних матчей Премьер-лиги.

- «Вест Бромвич» может удержать свои ворота в неприкосновенности в четвертом выездном поединке кряду против «ирисок», что станет лучшим результатом для «дроздов» в эпоху АПЛ.

- Ромелу Лукаку забил три гола в шести матчах против своего бывшего клуба ВБА. К слову, все три гола были забиты на «Хоторнс».

- Гарет Маколи в нынешнем сезоне забил шесть голов, три из которых он забил в возрасте 37 лет. Пол Скоулз с 4-я мячами ​​в 2011-12 годах был последним игроком в возрасте 37 лет и старше, который чаще побеждал на протяжении сезона в Премьер-лиге.

«Эвертон» - «Вест Бромвич»

11 марта, 17:00. Ливерпуль, «Гудисон Парк»

Арбитр: Грэм Скотт

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.67 Х - 3.81 П2 - 5.59

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Роблес – Коулмэн, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс – Гуйе, Шнайдерлин, Барри – Баркли, Т. Дэвис – Лукаку

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Флетчер, Ливермор – Брант, Моррисон, Шадли – Рондон

Не сыграет: Боласи (травма)

Реваншистское настроение «Ливерпуля»

Команда Юргена Клоппа отправляется на «Терф Мур» с одной целью – взять реванш у «Бернли» за неожиданное поражение во втором туре чемпионата. Тогда «Ливерпуль» после яркой победы в стартовом туре над «Арсеналом» сенсационно уступил новичку АПЛ. «Бордовые» ошарашили мерсисайдскую команду в первом тайме, забив за 37 минут два гола. Прийти в себя «красные» в той встрече так и не смогли.

Глядя на выступления «Бернли» в этом сезоне, необходимо отметить, что это очень крепкий и неудобный для топ команд соперник. Безусловно, команда Шона Дайча сильнее играет дома, где помимо «Ливерпуля» одолела «Эвертон», а также отобрала очки у «Челси», однако и в гостях «бордовые» способны удивить. Как, например, на «Олд Траффорд», сыграв в нулевую ничью с «Манчестер Юнайтед». К таким командам как «Бернли» стоит серьезно относиться, ведь ожидать от них можно все что угодно.

Интересные факты:

- В августе прошлого года «Ливерпуль» проиграл «Бернли» 2:0, имея самый высокий процент владения мячом (80,4%) для проигравшей команды в матче Премьер-лиги.

- «Бернли» может обыграть «Ливерпуль» во второй раз в сезоне и стать первым новичком после «Блэкпула» в сезоне 2010/11, дважды обыгравшим «красных» на протяжении сезона.

- Мерсисайдская команда забила 19 голов в стартовые 30 минут матчей в этом сезоне; на пять мячей больше, чем любой другой клуб АПЛ.

- Последняя победа «бордовых» на «Энфилде» (1:0) была одержана в сентябре 1974 года.

«Ливерпуль» - «Бернли»

12 марта, 18:00. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Крэйг Поусон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.25 Х - 6.45 П2 - 13

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Клаван, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино

«Бернли»: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Вествуд, Брэди – Барнс, Грэй

Не сыграют: Ингз, Хендерсон, Старридж, Эджария (все травмированы) – Дефур, Марни, Поуп, Гудмундссон (все травмированы)

Другие матчи 28-го тура:

Суббота

«Халл Сити» - «Суонси» (17:00)

«Борнмут» - «Вест Хэм» (17:00)

Матчи «Челси» - «Уотфорд», «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм», «Арсенал» - «Лестер» и «Мидлсбро» - «Сандерленд» перенесены на неопределенный срок из-за участия большинства команд в ближайший уик-энд в четвертьфинале Кубка Англии.