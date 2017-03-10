Олимпик провел тренировку в Полтаве

В пятницу утром «Олимпик» взял курс на Полтаву, где уже завтра состоится важнейший матч 21-го тура Лиги Пари-Матч против местной «Ворсклы». Проведя четыре часа в дороге, делегация донецкого клуба прибыла к месту назначения. Разместившись в отеле и немного отдохнув, «олимпийцы» отправились на тренировку, которая прошла на одном из тренировочных полей полтавского клуба.
Первая часть предматчевого занятия включала в себя пробежку, разминку и «тарелочки», которые традиционно проходили в веселой атмосфере. А затем футболисты перешли к отработке контроля мяча в разных вариациях. В заключении ребята поработали над фланговыми передачами, причем участие в этом упражнении приняли и тренеры – Роман Санжар выполнял подачи, а Станислав Тищенко замыкал их. Ну а венчала тренировку серия ударов по воротам.
Напомним, матч между «Олимпиком» и «Ворсклой» состоится в субботу, 11 марта, на поле полтавского стадиона «Ворскла» им. Алексея Бутовского. Начало – в 14:00. Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал «Футбол 2».
Источник — ФК Олимпик
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