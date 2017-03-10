Олимпик провел тренировку в Полтаве

Марсель браво. Ждем тебя опять в Еврокубков.

Какой Гладкий? Ты серьёзно?Почему он лучший молодой игрок Украины.Типичный болельщик Динамо. Дина...

Какой Гладкий? Ты серьёзно?Почему он лучший молодой игрок Украины.Типичный болельщик Динамо. Дина...

Ну эти игроки мало чем помогут нашей сборной ну может, как написано выше Шахов, Малиновский возмо...

Зозуля там так,просто позвали посидит на лавке посмотрит хоть футбол,а то и этого не может сейчас...

Да сколько ж еще терпеть "если и проиграют"?

положа руку на сердце кто бы из вас будучи футболистом отказался играть за сборную, кто бы отказа...