Фенербахче: Караваев в заявку не попал, Ленс отметился ассистом

Бывший киевский динамовец Джермейн Ленс помог «Фенербахче» одержать очередную победу в чемпионате Турции. Голландец отметился результативной передачей во время второго гола команды.
Добавим, что украинец Александр Караваев не попал в заявку на эту игру.
Чемпионат Турции, 24 тур
«Аланьяспор» – «Фенербахче» – 2:3 (2:2)
Голы: Фернандес, 2, Лав, 15 – Омеруо, 31 (авт), Фернандао, 39, Шаешуэ, 58
Источник — Sport.ua
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