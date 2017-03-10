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Фенербахче: Караваев в заявку не попал, Ленс отметился ассистом

«Фенербахче» добыл победу в матче чемпионата

  • 10.03.2017 21:49
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Бывший киевский динамовец Джермейн Ленс помог «Фенербахче» одержать очередную победу в чемпионате Турции. Голландец отметился результативной передачей во время второго гола команды.

Добавим, что украинец Александр Караваев не попал в заявку на эту игру.

Чемпионат Турции, 24 тур

«Аланьяспор» – «Фенербахче» – 2:3 (2:2)
Голы: Фернандес, 2, Лав, 15 – Омеруо, 31 (авт), Фернандао, 39, Шаешуэ, 58

Источник — Sport.ua

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