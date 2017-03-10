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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для Днепра очень важна поддержка»

Тренер «Днепра» побывал на встрече с болельщиками

  • 10.03.2017 22:23
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Наставник «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о визите людей с ограниченными возможностями на базу команды.

«У этих людей тяжелая жизнь, и важно, чтобы наши ребята понимали, что есть и такая за пределами базы.

Мы должны понимать и сочувствовать людям, которые нас поддерживают. Для нас очень важна поддержка!

Мы все время говорим игрокам о том, что «Днепр» - команда, известная в Европе, ведь много болельщиков находятся за пределами Украины.

И такие встречи показывают нашим ребятам, какая у них армия болельщиков.

Пусть сейчас у «Днепра» тяжелый период, и результаты не такие, как были в недавнем прошлом, есть люди, которые всегда переживают и будут поддерживать команду, вне зависимости от того, на каком месте будет «Днепр». Это мотивирует футболистов и дает понимание, для кого они играют».

Источник — ФК Днепр

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