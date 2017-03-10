U-21: Черноморец и Сталь сыграли в результативную ничью

На кой Еліті та пара здалася? Щас ще Вангі програє одиночну...

Ну эти игроки мало чем помогут нашей сборной ну может, как написано выше Шахов, Малиновский возмо...

Зозуля там так,просто позвали посидит на лавке посмотрит хоть футбол,а то и этого не может сейчас...

Да сколько ж еще терпеть "если и проиграют"?

положа руку на сердце кто бы из вас будучи футболистом отказался играть за сборную, кто бы отказа...