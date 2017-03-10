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U-21: Черноморец и Сталь сыграли в результативную ничью

Команды дважды забивали в ворота друг друга

  • 10.03.2017 21:35
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ФК Сталь
© ФК Сталь

«Чорноморець» U-21 (Одеса) – «Сталь» U-21 (Кам`янске) – 2:2 (1:1)
Голи: Хамелюк (37), Семенів (64) – Климчук (28), Кузик (70)-пен.

«Чорноморець»: 71.Безрук, 18.Щетинин, 26.Гадрані (16.Буряченко, 46), 4.Веремєєв, 28.Соколов, 19.Калітов-к, 10.Попов, 24.Гладченко (22.Плохотнюк, 59), 8.Хамелюк, 21.Переверза (14.Мурашов, 46), 11.Ігнатьєв (7.Семенів, 54)

«Сталь»: 12.Пеньков, 6.Плутенко, 22.Даніелян, 20.Ульянов, 17.Воронін (13.Павлюк, 46), 18.Довгий (11.Костенко, 46), 9.Месхі-к, 8.Мисик (21.Копитов, 69), 14.Кузик (10.Кушнаренко, 71), 19.Климчук, 7.Книш

Попередження: Калітов (48), Хамелюк (71) – Месхі (50), Кушнаренко (90+1)

Источник — ФК Черноморец

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