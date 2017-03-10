Оболонь подписала защитника и нападающего

Захисник Микита Безуглий та Нападник Юрій Малєй стали гравцями «пивоварів»! Безуглий поставив підпис під дворічним контрактом з «оболонцями», а Малєй виступатиме у «біло-зеленій» футболці до кінця поточного чемпіонату.



Микита Безуглий (захисник)

Громадянство: Україна

Місце народження: Донецьк

Дата народження: 1995-08-01

Зріст: 185

Вага: 74



Вихованець Донецького «Шахтаря». У сезоні 2015-16 рр провів 16 поєдинків у складі «Шахтаря-U21″, забив один м’яч. У сезоні 2016-17 рр — 8 поєдинків. Провів 5 поєдинків за збірну України U-18. За «Оболонь-Бровар» виступатиме під номером 90!



Юрій Малєй (нападаючий)

Дата народження: 06.05.1992

Громадянство: Україна

Зріст: 177

Вага: 69



Виступав за Чернігівську «Юність», «Десну», Сумську «Барсу», Крюківський «Авангард». Попередній клуб — «Гірник-Спорт» Горішні Плавні (14 поєдинків, 2 голи). За «пивоварів» виступатиме під номером 25!