Оболонь подписала защитника и нападающего

Захисник Микита Безуглий та Нападник Юрій Малєй стали гравцями «пивоварів»! Безуглий поставив підпис під дворічним контрактом з «оболонцями», а Малєй виступатиме у «біло-зеленій» футболці до кінця поточного чемпіонату.
Микита Безуглий (захисник)
Громадянство: Україна
Місце народження: Донецьк
Дата народження: 1995-08-01
Зріст: 185
Вага: 74
Вихованець Донецького «Шахтаря». У сезоні 2015-16 рр провів 16 поєдинків у складі «Шахтаря-U21″, забив один м’яч. У сезоні 2016-17 рр — 8 поєдинків. Провів 5 поєдинків за збірну України U-18. За «Оболонь-Бровар» виступатиме під номером 90!
Юрій Малєй (нападаючий)
Дата народження: 06.05.1992
Громадянство: Україна
Зріст: 177
Вага: 69
Виступав за Чернігівську «Юність», «Десну», Сумську «Барсу», Крюківський «Авангард». Попередній клуб — «Гірник-Спорт» Горішні Плавні (14 поєдинків, 2 голи). За «пивоварів» виступатиме під номером 25!
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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