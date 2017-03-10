Карикари вслед за Комвалиусом покинул Сталь

После голландского нападающего Сильвано Комвалиуса Сталь покинул еще один иностранный форвард – Кваме Карикари.
Ганский нападающий Кваме Карикари в одностороннем порядке расторг контракт со Сталью из-за задержек по зарплате.
Аналогично с Комвалиусом, 25-летний ганец решил воспользоваться пунктом в регламенте ФИФА, согласно которому футболист при определенных обстоятельствах, включая задолженность по зарплате более двух месяцев, может в одностороннем порядке разорвать действующий контракт.
Карикари присоединился к Стали летом прошлого года из норвежского Хеугесунна, отыграв за каменский клуб 14 матчей и отличившись 2 голами.
Следующий поединок команда Леонида Кучука проведет на выезде против Черноморца завтра, 11 марта, в 21-м туре украинской Премьер-лиги. После 20-ти туров сталевары занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 19 очков.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.