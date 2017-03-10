Игорь ЦЫГАНЫК: «Списком легионеров Шевченко не удивил»

Ведущий программы «ПроФутбол» на канале «2+2» Игорь Цыганык поделился своими впечатлениями от списка легионеров, которых вызвал в сборную Украины главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко.

Цыганык назвал Малиновского и Селезнева, которые давно не вызывались в национальную команду, наиболее вероятными кандидатами на выход в стартовом составе на матч против Хорватии:

«Списком легионеров Андрей Шевченко не удивил. Два новых лица по сравнению с прошлым матчем сборной: Селезнев и Малиновский.

Давно зная Евгения, уверен, что его переход в турецкий чемпионат был связан прежде всего, с тем, чтобы вернуться в сборную Украины. Для него это было стимулом последних нескольких месяцев. И его стабильная форма в игре за «Карабюкспор» получила награду – Селезнев в сборной. А учитывая то, что игровая практика других наших опытных нападающих оставляет желать лучшего, то уверен, что Селезнев может быть главным претендентом на выход в основе в игре против Хорватии.

Вызов Малиновского тоже читался. Руслан восстановился после тяжелой травмы, набрал хорошую форму, забил фантастический штрафной, и попал в сборную тура Лиги Европы. Левоногий футболист в центре поля – это всегда полезно для команды. Зинченко в своем клубе почти не играет, поэтому рядом со Степаненко и Сидорчуком (думаю, что эти игроки на 90% выйдут в основе) Малиновский и Шахов, который тоже постоянно играет за ПАОК, будут конкурировать за одно место. И шансы обоих 50 на 50.

Другие украинские «легионеры» в сборной традиционные. Коноплянка, который в последнее время не попадает в заявку «Шальке», отдельная тема. Насколько мне известно, там личное отношение тренера к игровым качествам украинца, скажем так, очень своеобразное. Поэтому Коноплянка будет иметь дополнительную мотивацию проявить себя против хорватов.

Это касается и Зозули, который сейчас вовсе не имеет игровой практики, но на один матч настроиться можно и нужно.

Федецкий – основной претендент на то, чтобы закрыть левый фланг обороны. Соболь дисквалифицирован, поэтому Артем вынужден будет вспомнить, как Мирон Маркевич в нескольких матчах ставил его слева. Думаю, опыт Федецкому должен тут пригодиться. А так – все прогнозируемо. Теперь ждем список украинцев. И в Хорватию!!!».