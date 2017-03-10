Жозе МОУРИНЬО: «Мы не будем играть резервистами с Челси»

Жозе Моуринью сказал, что выставит против «Челси» максимально сильный состав и не будет привлекать резервистов, чтобы дать отдохнуть некоторым игрокам основного состава.
«У нас есть три дня на подготовку, а потом нам опять придется путешествовать, - сказал Жозе в интервью MUTV. – Мы отправимся в Лондон, и это будет непросто. С нами не будет Златана, но мы будем играть теми игроками, которые есть в нашем распоряжении. Мы не будем выставлять ослабленный состав, как это делают иногда некоторые клубы, «Манчестер Юнайтед» не может так поступать».
«Лига Европы важна для нас, но Кубок Англии тоже прекрасный турнир. Мы не будем отправлять в Лондон резервистов, мы выставим хорошую команду, которая сможет сражаться в полную силу. «Манчестер Юнайтед» - это «Манчестер Юнайтед», это действующий обладатель трофея. «Челси» не виноват в том, что нам поставили матч на понедельник. Мы внесем определенные изменения, как сделали это в четверг, но второй состав мы выставлять не будем».
«Что для меня значит матч с «Челси»? Нет особой разницы. Конечно, перед матчем и после матча я встречусь с некоторыми болельщиками и со своими старыми знакомыми. У меня всегда были хорошие отношения с болельщиками «Челси», но для меня это является частью профессиональных обязанностей».
Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.