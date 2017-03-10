РПЛ. Арсенал переиграл Урал

«Арсенал» Тула – «Урал» - 2:0
Голы: 1:0 – 19, пенальти Расич, 2:0 – 62 Расич.
«Арсенал» Тула – Габулов, Сунзу, Иванов, Беляев, Комбаров, Думбия (Власов, 81), Горбатенко (Стеклов, 90), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74), Бурмистров.
«Урал» – Заболотный, Новиков, Балажиц, Данцев, Фидлер, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).
Предупреждения: Думбия (3), Расич (49), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
Удаление: Балажиц (65).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.