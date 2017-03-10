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РПЛ. Арсенал переиграл Урал

Дубль Расича принес победу тулякам

  • 10.03.2017 20:32
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«Арсенал» Тула – «Урал» - 2:0
Голы:  1:0 – 19, пенальти Расич,  2:0 – 62 Расич.

«Арсенал» Тула – Габулов, Сунзу, Иванов, Беляев, Комбаров, Думбия (Власов, 81), Горбатенко (Стеклов, 90), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74), Бурмистров.
«Урал» – Заболотный, Новиков, Балажиц, Данцев, Фидлер, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).

Предупреждения: Думбия (3), Расич (49), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
Удаление: Балажиц (65).

Источник — Sport.ua

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