Антонио КОНТЕ: «На данный момент мы еще ничего не выиграли»

Антонио Конте ещё не определился с выбором стартового состава на матч Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», но сообщил, что на данный момент все футболисты здоровы и готовы сыграть.



Команда проведет пару тренировок перед матчем КА, который состоится в понедельник, но во время сегодняшней пресс-конференции в Кобхэме Конте сообщил, что сейчас в его распоряжении есть все футболисты состава.



«Мне придется выбрать стартовый состав, — говорит Конте. — Разумеется, я постараюсь принять наилучшее решение для команды, потому что мы, как и «Манчестер Юнайтед», хотим выйти в следующий раунд».



Конте попросили сравнить ту команду, которую «Челси» обыграл в октябре (4:0), с той, которая в понедельник сыграет на «Стэмфорд Бридж».



«В октябре, до матча, я был уверен, что мы встретимся с отличной командой. Сейчас у меня те же ощущения. «Манчестер Юнайтед», наряду с «Манчестер Сити», обладает лучшим составом в чемпионате».



«У них собрано много отличных игроков с яркими талантами и опытом побед. Несомненно, это будет очень тяжелый матч для обеих команд».



«Сейчас у нас лучшее положение, поскольку в октябре мы не знали своего будущего. Сейчас март, и мы лидируем в АПЛ. Мы в хорошей форме. Мы показываем хороший футбол, но, несомненно, это будет крайне тяжелая игра против хорошей команды».



Конте подчеркнул, что предматчевые расклады мало что будут значить, когда команды появятся на поле.



«Я надеюсь, что мы фавориты в этой игре, но мне бы хотелось увидеть это и на поле, а не только на словах», — объясняет Конте.



«Все самое важное происходит на поле. Мы должны говорить об игре во время самой игры, а не до неё. Я предпочитаю сосредоточиться на игре, а моих игроков интересует только то, что происходит на поле».



«Наиболее важная вещь — это сама игра. Важно правильно подготовить команду к матчу, думать о команде и стараться улучшить возможности своих игроков благодаря совместной работе».



«Я и мои игроки сосредоточены на игре, на том, что происходит на поле, на работе, и ежедневно мы стараемся улучшить свою игру», — говорит Конте.



«Игры разума не приносят побед, особенно если ты сталкиваешься с человеком, который сосредоточен на своей работе на поле и серьёзно верит в свою работу».



Конте также отреагировал на слухи, которые связывают его и других игроков с другими командами, отметив, что это вполне нормальное явление, если команда хорошо выступает, но попросил не забывать, что ««Челси» такая же великая команда, как «Барселона» или «Реал»».



Пресс-конференция закончилась тем, что итальянца спросили, как он будет себя ощущать ,если выиграет АПЛ и КА в свой первый сезон работы с клубом.



«Для начала необходимо выиграть. Сейчас трудно рассуждать об этом. Нам нужно набрать 24 очка, чтобы обеспечить победу в АПЛ. Нам ещё предстоит провести 11 матчей».



«Для нас важно идти от игры к игре в АПЛ и Кубке Англии. Мы хотим выйти в следующий раунд, но знаем, что это будет очень сложно сделать. Мы постараемся выйти в полуфинал, а потом посмотрим».



«Но на данный момент мы ничего ещё не выиграли».