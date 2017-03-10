Комвалиус покинул Сталь и перебрался на Бали

Нидерландский нападающий Сильвано Комвалиус, покинувший «Сталь», продолжит карьеру в клубе «Бали Юнайтед».
Официальный сайт индонезийского клуба уже сообщил о переходе игрока.
В осенней части сезона 29-летний Комвалиус сыграл за Сталь в УПЛ и Кубке Украины 19 матчей и забил 5 мячей.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.