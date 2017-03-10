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Комвалиус покинул Сталь и перебрался на Бали

Голландец будет выступать в чемпионате Индонезии

  • 10.03.2017 20:27
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Нидерландский нападающий Сильвано Комвалиус, покинувший «Сталь», продолжит карьеру в клубе «Бали Юнайтед».

Официальный сайт индонезийского клуба уже сообщил о переходе игрока.

В осенней части сезона 29-летний Комвалиус сыграл за Сталь в УПЛ и Кубке Украины 19 матчей и забил 5 мячей.

Источник — Sport.ua

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