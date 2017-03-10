U-21: Карпаты в дополнительное время вырвали победу у Волыни

«Карпати» U-21 – «Волинь» U-21 – 2:1
Голи: Виздрик, 8, Богач, 90+5 (пен.) – Никитюк, 5.
«КАРПАТИ» U-21: Підківка, Виздрик, Сениця, Стасишин, Лебеденко, Толочко, Пас, Грисьо, Богач, Хомченко, Шина.
Запасні: Сілецький, Веремієнко, Войтович, Лебедь, Саламаха, Саутін, Карпенко.
«ВОЛИНЬ» U-21: Марчук, Баб’як, Марушка, Тракало, Мосіюк, Біліч, Котюн, Ільницький, Задерецький, Никитюк, Дмитренко.
Вилучення: Тракало, 39 (друге попередження), Марушка, 62 (друге попередження).
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.