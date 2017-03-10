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U-21: Карпаты в дополнительное время вырвали победу у Волыни

Судьбу встречи решил пенальти на 95-й минуте

  • 10.03.2017 20:24
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

«Карпати» U-21 – «Волинь» U-21 – 2:1
Голи: Виздрик, 8, Богач, 90+5 (пен.) – Никитюк, 5.

«КАРПАТИ» U-21: Підківка, Виздрик, Сениця, Стасишин, Лебеденко, Толочко, Пас, Грисьо, Богач, Хомченко, Шина.
Запасні: Сілецький, Веремієнко, Войтович, Лебедь, Саламаха, Саутін, Карпенко.
«ВОЛИНЬ» U-21: Марчук, Баб’як, Марушка, Тракало, Мосіюк, Біліч, Котюн, Ільницький, Задерецький, Никитюк, Дмитренко.

Вилучення: Тракало, 39 (друге попередження), Марушка, 62 (друге попередження).

Источник — ФК Карпаты

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