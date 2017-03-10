Тамаш КАДАР: «Контракт с Динамо - лучший в моей карьере»

12 марта зрители 2+2 узнают, что мотивировало полузащитника Тамаш Кадара перейти в украинский клуб, кто тормозил трансфер легионера, доволен ли он своим решением играть за «Динамо», какое опасное увлечение венгерского игрока, почему Тамаш мог и не стать известным футболистом.

Во время зимнего трансферного окна ряды динамовцев пополнил уже второй легионер, венгерский футболист Тамаш Кадар. В активе защитника – не только 37 выступлений за сборную Венгрии, но и матчи на стадии плей-офф чемпионата Европы. Столичный клуб купил у польского «Леха» левого защитника и заключил с ним договор на четыре года. Суму трансфера ни украинский, ни польский клуб не оглашают.

«В финансовом плане – контракт с «Динамо» лучший в моей карьере, но я еще довольно молод. Основная мотивация не деньги, а желание заработать себе имя», — так Тамаш комментирует свой выбор играть за «бело-синих».

4 марта Кадар уже успел провести свою первую встречу за киевлян в поединке против донецкого «Олимпика», в которой со счетом 1:0 победу одержали динамовцы.