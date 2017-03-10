Новый Байер, экзамен для Ковача в Мюнхене и старая дама для Дортмунда

После отставки Роджера Шмидта «Байер» просто обязан начать показывать совершенно иной футбол, который вернет их к вершине турнирной таблицы. Однако новому наставнику «аптекарей» Тайфуну Коркуту предстоит выполнить огромный кусок работы, который в самое ближайшее время покажет нам, насколько этот турецкий специалист без достаточного опыта готов руководить махиной, которая выступает в розыгрыше Лиги чемпионов и борется (или должна бороться) за самые высокие места в чемпионате.
«Меня не беспокоит то, что подписал контракт с «Байером» лишь до конца сезона, - заявил после подписания контракта Коркут. - Сроки не являются для меня проблемой. Я – специалист, выполняющий свою работу со страстью. И если такой клуб доверяет мне свою команду, то это уже признание. Я достаточно уверен в своих силах, чтобы принять эту работу».
30 очков после 23-х туров чемпионата - худший результат «Байера» с сезона 2002/03 (26 очков). В прошлом сезоне «аптекари» потерпели на одно поражение меньше, чем за 24 матча нынешнего чемпионата. 42 года прошло с того момента, когда «Байер» пропускал более 38-ми голов в чемпионате после 23-х туров. Тем временем, «Вердер» выиграл уже три матча кряду - впервые за последние два сезона. Это позволило команде Александера Нури выйти на 14-ю строчку в чемпионате.
«Байер» - «Вердер»
10 марта, «БайАрена» - 21:30
Арбитр - Т.Штилер
Прогноз Sport.ua - 1:1
Котировки БК «Олимп»:
П1 - 1.55 Х - 4.57 П2 - 5.69
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«Бавария» - «Айнтрахт»
11 марта, «Альянц Арена» - 16:30
Арбитр - М.Шмидт
Прогноз Sport.ua - 2:0
Котировки БК «Олимп»:
П1 - 1.12 Х - 9 П2 - 25
«Герта» - «Боруссия» Д
11 марта, «Олимпиаштадион» - 16:30
Арбитр - Р.Хартманн
Прогноз Sport.ua - 1:2
Котировки БК «Олимп»:
П1 - 5.12 Х - 3.93 П2 - 1.68
Алексей ГОРЛАЧ
Источник — Sport.ua
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