Новый Байер, экзамен для Ковача в Мюнхене и старая дама для Дортмунда

После отставки Роджера Шмидта «Байер» просто обязан начать показывать совершенно иной футбол, который вернет их к вершине турнирной таблицы. Однако новому наставнику «аптекарей» Тайфуну Коркуту предстоит выполнить огромный кусок работы, который в самое ближайшее время покажет нам, насколько этот турецкий специалист без достаточного опыта готов руководить махиной, которая выступает в розыгрыше Лиги чемпионов и борется (или должна бороться) за самые высокие места в чемпионате.

«Меня не беспокоит то, что подписал контракт с «Байером» лишь до конца сезона, - заявил после подписания контракта Коркут. - Сроки не являются для меня проблемой. Я – специалист, выполняющий свою работу со страстью. И если такой клуб доверяет мне свою команду, то это уже признание. Я достаточно уверен в своих силах, чтобы принять эту работу».

30 очков после 23-х туров чемпионата - худший результат «Байера» с сезона 2002/03 (26 очков). В прошлом сезоне «аптекари» потерпели на одно поражение меньше, чем за 24 матча нынешнего чемпионата. 42 года прошло с того момента, когда «Байер» пропускал более 38-ми голов в чемпионате после 23-х туров. Тем временем, «Вердер» выиграл уже три матча кряду - впервые за последние два сезона. Это позволило команде Александера Нури выйти на 14-ю строчку в чемпионате.

«Байер» - «Вердер»

10 марта, «БайАрена» - 21:30

Арбитр - Т.Штилер

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.55 Х - 4.57 П2 - 5.69

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«Бавария» - «Айнтрахт»

11 марта, «Альянц Арена» - 16:30

Арбитр - М.Шмидт

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.12 Х - 9 П2 - 25

«Герта» - «Боруссия» Д

11 марта, «Олимпиаштадион» - 16:30

Арбитр - Р.Хартманн

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 5.12 Х - 3.93 П2 - 1.68

Алексей ГОРЛАЧ