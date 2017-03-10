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Василий Березуцкий завершил национальную карьеру

Футболист московского ЦСКА попрощался со сборной России

  • 10.03.2017 18:35
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Василий Березуцкий завершил национальную карьеру
Защитник сборной России Василий Березуцкий заявил, что по согласованию с главным тренером Станиславом Черчесовым решил временно приостановить свои выступления в составе национальной команды.
 
"Данное решение далось мне очень непросто. Всё-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира - Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом", - цитирует Березуцкого официальный сайт РФС.
 
Василий Березуцкий провел за сборную России 101 матч, в которых забил пять голов.
 

Источник — Euro-football

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