Владимир ГЕНИНСОН: «Будут еще минимум две игры Динамо и Шахтера»

Новая модель чемпионата Украины в действии: сегодня согласно регламента за два тура до завершения основной части Премьер-лиги состоялась жеребьевка последнего этапа соревнований. На этой стадии команды разделятся на две шестерки, которые сыграют еще два круга, но исключительно с представителями своей группы. Первая будет бороться за еврокубки, вторая - за сохранение прописки в элите.

Владимир Генинсон, президент УПЛ:

- Будут, как минимум, еще по две игры «Динамо» - «Шахтер», «Заря» - «Динамо», «Заря» - «Шахтер». То есть топовые команды из верхней шестерки будут бороться за «европейскую зону» - Лигу чемпионов и Лигу Европы. Естественно, будет напряжение внизу первой шестерки, потому что все идут с разницей в два-три очка. Решится, кто попадет или не попадет в еврокубки.

Нижняя шестерка тоже достаточно интересная, потому что вы видите, что у нас 2 или 3 команды с более или менее одинаковым количеством очков. Мы не знаем, будут ли еще снимать очки с «Днепра», с «Карпатами» происходит много непонятного. «Волынь» борется с молодежью, иногда есть более хорошие матчи, иногда – менее, это та команда, которая действительно выходит и борется каждую игру.