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Сергей КРАВЧЕНКО: «Коноплянку нельзя переводить в нападение»

Ветеран Шахтера Сергей Кравченко в своем блоге рассказал об универсализме и хитростях подготовки

  • 10.03.2017 17:58
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«В связи с современными методами изучения соперника сейчас удивить оппонента не так-то и просто. Тем не менее это возможно, как, к примеру, это сделало Динамо в 1997 году в играх Лиги чемпионов против Барселоны. Да и ПСЖ, несмотря на общее поражение в 1/8 финала текущего турнира, после первого поединка вогнал каталонцев в ступор…
 
…Иногда доводится слышать разговоры о том, что для пользы дела можно перевести на позицию оттянутого форварда Коноплянку. Но, на мой взгляд, это не совсем правильное решение. Женя не такой фактурный, ему проще принимать мяч на фланге, где все видно, он ведь может и убежать. А в центре, принимая мяч спиной к воротам, он не будет иметь возможности при плотной опеке показать свои сильные качества».
 

Источник — zbirna.com

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