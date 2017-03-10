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Александр СОПКО: «Заря не сильно изменилась»

Футбольный эксперт - о будущем противостоянии «Зари» и «Шахтера»

  • 10.03.2017 17:19
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Александр СОПКО: «Заря не сильно изменилась»
Известный футбольный эксперт проанализировал предматчевые расклады центрального поединка 21-го тура «Заря» – «Шахтер».
 
- Способны ли луганчане преподнести сюрприз «горнякам» или уже сейчас можно предугадать победителя встречи?
- В футбольной жизни сюрпризы и чудеса случаются постоянно, взять хотя бы матч «Барселона» – «ПСЖ». Поэтому никто заранее не может гарантированно сказать, что победит та или иная команда. Так что неожиданный поворот во встрече «Заря» – «Шахтер» конечно возможен. Однако разница в классе, а также преимущество в игровой практике в весенней части сезона делает фаворитом пары именно «горняков». В то же время луганчане любят противостоять сильным соперникам, получая в этом дополнительную мотивацию. Да и команде просто нужны очки, чтобы обезопасить свое третье место от посягательств других клубов. Поэтому игра, на мой взгляд, будет интересной и напряженной.
 
Есть в этом матче и некая изюминка. В частности, любопытно будет посмотреть, как оборона дончан справится с Деннисом Бонавентуре. Нигерийский форвард – быстрый, нацеленный на ворота, футболист. Он может стать проблемой для «Шахтера». С таким нападающим защитники «горняков» в чемпионате Украины давно не встречались.
 
- Сложно ли игрокам «Шахтера» находить сейчас мотивацию, учитывая вылет из Лиги Европы и отрыв от преследователя в чемпионате?
- Отвечу так: если не находить мотивацию, то не нужно получать зарплату. Футболисты донецкого клуба профессионалы, это их работа и они должны настраиваться на матчи даже с очень сильно уступающими в классе командами. А тут «Заря», которая выйдет на игру с суперзапредельной мотивацией и желанием отобрать очки у лидера чемпионата. Думаю, это должно заводить «горняков» и дополнительно мотивировать на матч с луганчанами. К тому же отсутствие должного настроя чревато не только потерянными очками, но и травмами.
 
- В последних двух поединках Премьер-лиги результат подопечным Паулу Фонсеки давался непросто. В чем, на ваш взгляд, причина?
- Да, действительно «Шахтер» побеждал с разницей всего в один мяч, при этом поединки сами по себе были довольно напряженными. С чем это связано? Мне кажется «горняки» еще не вышли на чисто игровой пик своей формы. Где-то сказывалось и качество газона, которое мешало последнему пасу, быстрым комбинациям. Не стоит сбрасывать со счетов везение: моменты ведь футболисты «Шахтера» создают регулярно, но мяч в ворота не идет. В любом случае преимущество донецкой команды в этих встречах было ощутимым, практически три четверти встречи она проводит на чужой половине поля, неплохо комбинирует, старается играть быстро, но в завершающей стадии пока не везет. Такое в футболе бывает, и не исключено, что после таких матчей в следующем команда забивает много мячей.
 
- Сильно ли изменилась игра «Зари» после зимней паузы в чемпионате?
- Системно она не изменилась. Возможно, луганчане стали действовать немного по-другому впереди. И связываю я это не с уходом Караваева, а с появлением на острие Бонавентуре. В завершающей стадии атаки команда начала играть быстрее. Раньше игра была в основном заточена под фланги, а сейчас «Заря» неплохо действует в центре, да и больше контролирует мяч. Но основное, что было присуще подопечным Юрия Вернидуба, а это скорость, минимум лишних передач, агрессивность, высокий прессинг, – все осталось при них.
 
- Пойдет ли харьковский болельщик на игру?
- Хотелось бы, но есть такое ощущение, что нынешний зритель уже не тот, и больше нуждается не в зрелищах, а в хлебе. К сожалению, эта наша общая проблема и беда. Но я не прочь ошибиться и увидеть заполненные трибуны, ведь встречаются все-таки наши сильнейшие команды чемпионата.

Источник — Сегодня Спорт

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