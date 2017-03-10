Молодежь киевского Динамо обыграла сверстников Звезды

Несмотря на солидный кадровый резерв, от матча к матчу Унаи Мельгоса вносит в стартовый состав минимальные изменения. По сравнению с игрой недельной давности против «Олимпика» места в составе лишились всего двое исполнителей – вратарь Коваль и полузащитник Казаков. Их места заняли Маханьков и Алибеков.

Глядя на расположение команд в турнирной таблице, их статистические показатели, казалось, исход встречи должен быть предрешен едва ли не до его начала. Из 20-ти стартовых матчей «Зирка» лишь в одном сумела победить, без шансов замыкая пелотон команд.

В отчетной встрече интрига сохранялась до первого забитого мяча. То есть, до 34-й минуты. Талантливый атакующий полузащитник Сергей Булеца, не так давно отметивший 18-летие, изловчился точно пробить, открыв счет. В шести матчах Чемпионата U-21 Булеца забивает уже третий мяч!

Второй мяч, окончательно развеявший все надежды «звездной» молодежи, на 77-й минуте забил только вышедший на поле Никита Кравченко.

Победа позволила динамовцам досрочно занять первое место по итогам первого этапа Чемпионата U-21. Теперь столичной команде остается провести домашний матч против «Черноморца» (16 марта), после которого начнутся матчи второго этапа.

Сезон 2016/17. Чемпионат U-21. 21-й тур

«Зирка» (Кропивницкий) – «Динамо» (Киев) – 0:2 (0:1)

«Зирка»: Татаренко, Кучеренко, Маткобожик, Болобан, Иродовский (Смиченко, 46), Довгий (Дрышлюк, 46), Любко (к) (Бруно, 65), Аверьянов, Попов (Тарасюк, 46), Капелян, Прядун.

«Динамо»: Маханьков, Лукьянчук (к), Тымчик, Очигава, Осман, Алибеков (Казаков, 60), Булеца, Шапаренко, Леднев (Кравченко, 75), Щебетун (Русин, 66), Тарануха (Янаков, 89).

Голы: Булеца (34), Кравченко (77)

Предупреждены: Попов (33), Аверьянов (51), Маткобожик (64), Кучеренко (68) – Шапаренко (44), Леднев (62).

