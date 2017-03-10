Фанаты Шальке вывесили баннер в поддержку Коноплянки

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка вновь не попал в заявку своего клуба. На этот раз на матч Лиги Европы против «Боруссии» Менхенгладбах (1:1).
Болельщики, раздосадованные редким появлением экс-игрока «Севильи» в составе команды Маркуса Вайнцирля, на матче против Гладбаха вывесили баннер в поддержку Коноплянки со словами «Коноплянка должен играть».
Напомним, что в 2017-м году Коноплянка провел на поле лишь 16 минут. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко позвал Коноплянку на матч против Хорватии в отборе на ЧМ-2018.
Источник — Sport.ua
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