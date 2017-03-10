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Фанаты Шальке вывесили баннер в поддержку Коноплянки

Болельщики гельзенкирхенского клуба поддержали украинского футболиста

  • 10.03.2017 16:36
  • 3013 просмотров
  • 4 комментария
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Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка вновь не попал в заявку своего клуба. На этот раз на матч Лиги Европы против «Боруссии» Менхенгладбах (1:1).
 
Болельщики, раздосадованные редким появлением экс-игрока «Севильи» в составе команды Маркуса Вайнцирля, на матче против Гладбаха вывесили баннер в поддержку Коноплянки со словами «Коноплянка должен играть».
 
Напомним, что в 2017-м году Коноплянка провел на поле лишь 16 минут. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко позвал Коноплянку на матч против Хорватии в отборе на ЧМ-2018.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    spise
      spise, 10.03.2017 16:49
    +12
    Красавцы!!!
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    sanchos78
      sanchos78, 10.03.2017 16:57
    -2
    Родственники наверное подехали.
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    jekavayp
      jekavayp, 10.03.2017 17:03
    +9
    там там скорее всего дело в том что при определенном колиечсвте матчей, или забитых голов, Шальке должен Севилье какие то ништяки. Вот и жмется ГазПромный выкидыш
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    pulse240
      pulse240, 10.03.2017 17:09
    -2
    jekavayp, 10.03.2017 17:03
    там там скорее всего дело в том что при определенном колиечсвте матчей, или забитых голов, Шальке должен Севилье какие то ништяки. Вот и жмется ГазПромный выкидыш
    А Конопа изначально был не в курсе этого?? Тупо всё вышло.
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