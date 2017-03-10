Алексей АНТОНОВ: «За 20 тысяч Карпаты могли доехать до Германии»

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов заявил, что его клуб пока не может договориться с «Карпатами» о компенсации за перенесенный матч 17-го тура УПЛ.

— Карпаты хотят, чтобы 14 марта эту игру мы сыграли во Львове, но нас это не устраивает. Мы ищем альтернативу. Скорее всего, это будут Черкассы и уже после матчей 22-го тура. Идет переговорный процесс со стадионом в Черкассах, мы там хотим и матчи «шестерки» играть.

Апелляционный комитет постановил возместить Карпатам 100 тысяч гривен, но мы не очень согласны с суммой, ведь для оплаты проезда, гостиницы и всего остального это очень много. В Сумах таких гостиниц даже нет, чтобы по таким ценам. Мы будем платить, когда нам предоставят все чеки. Они написали, что больше 20 тысяч только потратили на дорогу. За такие деньги можно в Германию съездить на автобусе и обратно, — заявил Антонов.