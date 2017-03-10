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Битва Юве и Милана, Интер проверяет Аталанту

Sport.ua анонсирует матчи 28-го тура итальянской Серии А

  • 10.03.2017 15:49
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Несмотря на то, что в последние годы противостояния «Ювентуса» и «Милана» не несут никаких турнирных интриг, поединки этих клубов всегда подавались под особенным соусом, ведь на поле встречаются два самых титулованных клуба, которые из года в год ставят перед собой серьезные задачи. В последнее время, правда, выполнять эти задачи лучше получается у «старой синьоры», менеджмент которой может сравниться с лучшими клубами планеты. Чего нельзя сказать о «Милане», в структуре которого давно пора навести порядок.
 
Однако к отчетному туру «россонери» подходят во всеоружии, ведь смогли добыть 13 очков в последних пяти матчах чемпионата. «Старая синьора» показывает еще более серьезный результат, потеряв два очка в последних 8-ми поединках Серии А. Более того, «Юве» продолжает свою победную серию, которая на сегодняшний день составляет уже 30 матчей - абсолютный рекорд среди всех команд итальянского футбола! Может продлить свою серию команда Массимилиано Аллегри и на этот раз, однако сделать это будет крайне сложно не только потому, что в соперниках у «Юве» достаточно крепкий клуб, но и потому, что на носу игры Лиги чемпионов против «Порту».
 
Именно мысли о «Порту» могут помешать «старой синьоре» показать весь свой потенциал. Ведь и сам Аллегри может выпустить на поле далеко не самый свой основной состав. «Милан» едет в Турин с мыслями о победе, ведь не так давно «россонери» уже побеждали эту команду в Суперкубке Италии, а до этого и в чемпионате, нанеся туринцам неожиданное поражение. В Турине «Милан» не побеждает с марта 2011-го года, когда победу своей команде принес еще гол Дженнаро Гаттузо. Всего команды провели между собой 170 матчей: 61 победа на счету «Юве», 49 викторий у «Милана» и еще 60 раз команды не смогли определить победителя.
 
«Ювентус» - «Милан»
10 марта, «Ювентус Стэдиум» - 21:45
Арбитр - Д.Масса
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.44  Х - 4.67  П2 - 7.75
 
 
Кто кому устроит проверку в этом матче - пока что неизвестно. «Интер» хоть и показывает достойный результат (тем более, если сравнивать с последними сезонами), но пока что не может достойно себя проявить против команд из верхней части турнирной таблицы. Так команда Вальтера Маццари сначала уступила «Ювентусу», а затем на своем поле не смогла ничего сделать с «Ромой» - 1:3.
 
А вот «Аталанта» и так прыгнула уже выше своей головы, взобравшись на 5-е место в турнирной таблице и имея реальные шансы побороться за тройку. Конечно, сейчас в это с трудом верится, но однозначно команду Джампьеро Гасперини уже сейчас можно назвать главным открытием сезона.
 
До отчетного поединка команды провели между собой 115 матчей, в которых 62 победы на свой счет записал «Интер», 24 раза побеждала «Аталанта» и еще 29 раз была зафиксирована ничья. В матче первого круга бергамцы за счет голов Масьелло и Пинильи смогли добыть победу на своем поле с минимальным преимуществом - 2:1. А вот в Милане в последний раз побеждали в марте 2014-го года с аналогичным счетом. Тогда в составе «Аталанты» забивал еще нынешний хавбек «Милана» Джакомо Бонавентура.
 
«Интер» - «Аталанта»
12 марта, «Джузеппе Меацца» - 16:00
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.8  Х - 3.77  П2 - 4.62
 
 
«Лацио» - «Торино»
13 марта, «Олимпико» - 21:45
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.61  Х - 4.24  П2 - 5.59
 
 
Все матчи тура:

27-й тур
04.03.17, FT
Рома
1 : 2
Наполи
 
04.03.17, FT
Сампдория
3 : 1
Пескара
 
04.03.17, FT
Милан
3 : 1
Кьево
 
05.03.17, FT
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
 
05.03.17, FT
Кротоне
0 : 0
Сассуоло
 
05.03.17, FT
Торино
3 : 1
Палермо
 
05.03.17, FT
Удинезе
1 : 1
Ювентус
 
05.03.17, FT
Кальяри
1 : 5
Интер Милан
 
05.03.17, FT
Эмполи
0 : 2
Дженоа
 
05.03.17, FT
Болонья
0 : 2
Лацио
 
 
 
Максим ГРОЗНЫЙ
 

Источник — Sport.ua

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