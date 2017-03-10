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Вида и Гонсалес вызваны в свои национальные сборные

Игроки киевского «Динамо» примут участие в матчах отбора ЧМ-2018

  • 10.03.2017 15:39
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
В клубный офис «Динамо» (Киев) начинают поступать факсы из национальных федераций различных стран, в которых сообщается о вызове футболистов команды в свои сборные.
 
Очередной вызов в сборную Хорватии получил защитник Домагой Вида. Предстоящий матч квалификации на ЧМ-2018 будет особенно принципиальным для Виды, поскольку он сыграет против Украины, в которой выступают его одноклубники. Этот поединок состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир», начало – в 20:45 по местному времени. Также «клетчатые» проведут один товарищеский матч – 28 марта подопечные Анте Чачича сыграют в Таллинне против Эстонии (начало – в 19:00).
 
А вот парагваец Дерлис Гонсалес будет защищать честь своей страны в двух официальных поединках. 23 марта парагвайцы будут принимать в Асунсьоне, на стадионе «Дефенсорес дель Чако», сборную Эквадора (начало – в 20:00), а 28 марта сыграют на выезде в Сан-Паулу, на стадионе «Арена Коринтианс», против Бразилии (начало – в 21:45).
 

Источник — ФК Динамо Киев

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