Пермское препятствие для Зенита и еврокубковые перспективы Локомотива

Прервет ли «Зенит» безвыигрышную выездную серию?

Команда Мирчи Луческу начала вторую часть сезона нулевой ничьей в выездном поединке с ЦСКА. С одной стороны, неплохой результат с принципиальным соперником и прямым конкурентом, но с другой стороны, «Зенит» ничего серьезного не предпринял к тому, чтобы взять верх над «армейцами», особенно, когда питерская команда играла в численном большинстве последние 20 минут.

Если говорить о текущем состоянии «Зенита», безусловно, оно не впечатляет. Это показали выездные матчи с «Андерлехтом» в Лиге Европы и, собственно говоря, ЦСКА. «Сине-бело-голубые» только вкатываются в весеннюю часть сезона, находясь в поисках своей лучшей игры.

Предстоящая встреча с «Амкаром», уступившем в прошлом туре «Уралу», будет большим испытанием для «Зенита». Во-первых, команда Гаджи Гаджиева сильно играет дома (6 побед и 2 ничьи), не проиграв в этом сезоне ни одного из 8 матчей Премьер-лиги. Во-вторых, команда Мирчи Луческу сталкивается с большими сложностями в выездных поединках. В нынешнем сезоне питерцы выиграли всего два из 8 гостевых матчей чемпионата. При этом «Зенит» не знает вкуса побед в последних шести выездных поединках (4 поражения и 2 ничьи) во всех турнирах.

«Амкар» - «Зенит»

12 марта, 10:30. Пермь, «Звезда»

Арбитр: Евгений Турбин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 4.55 Х - 3.35 П2 - 1.88

Ориентировочные составы:

«Амкар»: Хомич – Конде, Занев, Черенчиков – Милькович, Огуде, Голь, Комолов, Идову – Бодул, Костюков

«Зенит»: Лодыгин – Анюков, Кришито, Нету, Жирков – Маурисио, Гарсия – Кокорин, Жулиано, Данни – Дзюба

Не сыграет: Зайцев (дисквалификация)

В Москву – за очками

Весьма хорошую по качеству игру «Спартак» провел с «Краснодаром». Но обыграть «быков» московская команда не сумела. Обиднее всего должно быть «красно-белым», что они пропустили два нелепых гола. Первый – ошибка Сердара Таски, срезавшего мяч в свои ворота, а второй – с пенальти, которое Владислав Безбородов поспешно назначил, не разобравшись до конца в эпизоде. Но сваливать все на арбитраж неправильно. В конце концов «Спартак», в составе которого результативно дебютировал Луис Адриано, играл в Краснодаре, откуда только «Локомотиву» удалось увезти три очка.

Также неплохое впечатление в первом туре весенней части сезона оставила игра «Анжи». Пусть команда Александра Григоряна и уступила минимально «Рубину», она показывала до удаления симпатичный футбол и вполне могла побороться за очки. Особенно понравилась игра новичка «орлов» Адлана Кацаева, который был самой заметной фигурой своей команды в атаке. Именно 29-летний полузащитник «Анжи», к слову, не реализовал пенальти при счете 0:0. Реализуй Кацаев бы пенальти, игра могла бы сложиться совершенно по другому сценарию.

«Спартак» - «Анжи»

12 марта, 15:30. Москва, «Открытие Арена»

Арбитр: Александр Егоров

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.34 Х - 4.87 П2 - 10.25

Ориентировочные составы:

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Самедов, Фернандо, Зобнин, Промес – Л. Адриано, Зе Луиш

«Анжи»: Юрченко – Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов – Хубулов, Батов, Брызгалов, Кацаев – Будковский, Прудников

Не сыграют: Глушаков (травма) – Эззатоллахи (дисквалификация)

Битва «Локомотива» и «Краснодара»

Кто еще понравился среди команд Премьер-лиги в первом весеннем туре, это «Локомотив». Команда Юрия Семина провела великолепный матч в Самаре, крупно обыграв «Крылья Советов». Главным героем встречи стал бразильский новичок «железнодорожников» Ари, забивший два гола в своем дебютном матче. Правда, в грядущем поединке с «Краснодаром» бразильский форвард, принадлежащий «быкам», по условиям аренды не сможет принять участие.

Не сказать, что это большая потеря для «Локомотива», так как Ари провел всего одну игру за московскую команду, пусть и удачную, и неизвестно как он в дальнейшем себя проявит в «Локо». К тому же у команды Юрия Семина, которая подобралась близко к еврокубковой зоне (всего два очка отставания от «Ростова» и три – от «Краснодара», победа над которым может вывести «железнодорожников» в пятерку сильнейших), есть Майкон и Алексей Миранчук, которые также неплохо могут сыграть на острие атаки.

После победы в двухматчевом противостоянии с «Фенербахче» в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в результативную ничью со «Спартаком» в первом матче этого года на внутренней арене. Команда Игоря Шалимова дважды по ходу встречи уступала, но смогла проявить характер и довела поединок к ничьей. Но не обошлось без серьезной кадровой потери. Лучший бомбардир этого сезона в РФПЛ и ключевой игрок «Краснодара» Федор Смолов получил травму и выбыл на неопределенный срок.

Вместо российского нападающего против «Локомотива» наверняка на острие атаки сыграет Вандерсон, который отыграл на этой позиции 78 минут в Виго (отличившись ассистом), где «быки» минимально проиграли «Сельте» в первом матче 1/8 финала ЛЕ.

«Локомотив» - «Краснодар»

13 марта, 18:30. Москва, «Локомотив»

Арбитр: Виталий Мешков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.24 Х - 3.12 П2 - 3.54

Ориентировочные составы:

«Локомотив»: Гильерме – Пейчинович, Чорлука, Кверквелия – Янбаев, Баринов, И. Денисов, Фернандеш, В. Денисов – Миранчук – Майкон

«Краснодар»: Крицюк – Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес – Торбинский, Газинский – Мамаев, Подберезкин, Классон – Вандерсон

Не сыграют: Фарфан (травма) – Смолов, Калешин (оба травмированы)

Все матчи 19-го тура: