Раймонд ДОМЕНЕК: «Месси был худшим. Он теряет свой дар»

Экс-тренер сборной Франции сделал резонансное заявление о звезде «Барселоны», а также о его выступлении в матче против ПСЖ (6:1).
- Худшим игроком «Барселоны» в этой игре был Месси. Он был в центре поля, как в тех ситуациях, когда он не хочет бегать.
В его плохих играх он всегда это делает: опускается вниз, верит, что является организатором, он хочет сделать все.
Я думаю, что он близок к концу, но он отдал так много, он был таким магическим… Теперь он включался время от времени, он будто отсутствовал.
Неймар был потрясающим, потому что он боролся, он верил. Он атаковал до самого конца – как и Суарес, но Суарес был другим, ему стоило бы надеть боксерские перчатки.
Будучи в запутанной ситуации с продлением его контракта, у Месси нет энергии, что была у него 20 лет назад.
Это нелегко видеть – что он постепенно теряет свой дар. Он настаивает на том, чтобы исполнять штрафные, хотя Неймар делает это лучше.
Месси потерял свою спонтанность и силу в дриблинге.
Источник — ТК Футбол
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ключовий момент у матчі, коли Неймар забрав у Ліонеля мяч на 88 хвилині і взявся бити штрафний.
у Барси критична ситуація, коли моральний авторитет безумовно у Мессі і Іньєсти, а по грі вони уже не тягнуть.
Зараз перемога над ПСЖ заглушить проблеми, але загалом їм треба будувати нову команду.
ключовий момент у матчі, коли Неймар забрав у Ліонеля мяч на 88 хвилині і взявся бити штрафний.
у Барси критична ситуація, коли моральний авторитет безумовно у Мессі і Іньєсти, а по грі вони уже не тягнуть.
Зараз перемога над ПСЖ заглушить проблеми, але загалом їм треба будувати нову команду.
Пора строить игру вокруг Неймара,Месси скоро тридцатник уже
його геніальність була, як правильно сказав Доменек, у спонтанності і дриблінгу. А це ми зараз бачимо дуже мало і рідко.
Зірка заходить.
И оп, 1-2 неудачные игры и все? Нужно строить новую команду?
Странно как раньше вся полузащита держалась на 2ух "инвалидах" Хави и Иньесте... После таких слов в мире плачет 1 Пирло...
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