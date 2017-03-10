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Раймонд ДОМЕНЕК: «Месси был худшим. Он теряет свой дар»

Экс-наставник сборной Франции раскритиковал нападающего «Барселоны»

  • 10.03.2017 15:06
  • 987 просмотров
  • 6 комментария
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football.ua. Раймонд Доменек
© football.ua. Раймонд Доменек
Экс-тренер сборной Франции сделал резонансное заявление о звезде «Барселоны», а также о его выступлении в матче против ПСЖ (6:1).
 
- Худшим игроком «Барселоны» в этой игре был Месси. Он был в центре поля, как в тех ситуациях, когда он не хочет бегать.
 
В его плохих играх он всегда это делает: опускается вниз, верит, что является организатором, он хочет сделать все.
 
Я думаю, что он близок к концу, но он отдал так много, он был таким магическим… Теперь он включался время от времени, он будто отсутствовал.
 
Неймар был потрясающим, потому что он боролся, он верил. Он атаковал до самого конца – как и Суарес, но Суарес был другим, ему стоило бы надеть боксерские перчатки.
 
Будучи в запутанной ситуации с продлением его контракта, у Месси нет энергии, что была у него 20 лет назад.
 
Это нелегко видеть – что он постепенно теряет свой дар. Он настаивает на том, чтобы исполнять штрафные, хотя Неймар делает это лучше.
 
Месси потерял свою спонтанность и силу в дриблинге.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 10.03.2017 15:26
    -1
    згоден.
    ключовий момент у матчі, коли Неймар забрав у Ліонеля мяч на 88 хвилині і взявся бити штрафний.
    у Барси критична ситуація, коли моральний авторитет безумовно у Мессі і Іньєсти, а по грі вони уже не тягнуть.
    Зараз перемога над ПСЖ заглушить проблеми, але загалом їм треба будувати нову команду.
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    mafiozi250
      mafiozi250, 10.03.2017 15:32
    -1
    Rustam OldBoy, 10.03.2017 15:26
    згоден.
    ключовий момент у матчі, коли Неймар забрав у Ліонеля мяч на 88 хвилині і взявся бити штрафний.
    у Барси критична ситуація, коли моральний авторитет безумовно у Мессі і Іньєсти, а по грі вони уже не тягнуть.
    Зараз перемога над ПСЖ заглушить проблеми, але загалом їм треба будувати нову команду.

    Пора строить игру вокруг Неймара,Месси скоро тридцатник уже
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    artemcrazy
      artemcrazy, 10.03.2017 15:32
    +1
    Псевдотренер объявился) . Конечно энергии нету, как 20лет назад, ему тогда то было 9 лет всего..
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 10.03.2017 15:32
    0
    Ліонель намагається опускатись глибше, конструювати атаки, давати паси, бити здалеку, бити штрафні... він це робить добре, але не геніально.

    його геніальність була, як правильно сказав Доменек, у спонтанності і дриблінгу. А це ми зараз бачимо дуже мало і рідко.

    Зірка заходить.
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    vit-2
      vit-2, 10.03.2017 15:51
    +1
    У двох матчах із ПСЖ так Мессі зіграв поганенько, але це може бути одинична ситуація для конкретного незручного суперника. Загалом вважаю висновок Доменека поспішним, якщо це не кривий переклад (набір слів без суті в кількох місцях тексту ну і вишенька на торті - 20 років назад, прямо як А. Дюма): достатньо глянути скільки Лео в цьому сезоні банок зі штрафних поклав і помилуватися його грою в останньому матчі Ла Ліги - 2 голи-шедеври.
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    sus1ik
      sus1ik, 10.03.2017 15:53
    0
    Только недавно все волосы на голове рвали от штрафных Месси (Вильреал и вроде бы Атлетик). Год назад он все так же "садил" на задницы топовых игроков в ЛЧ.
    И оп, 1-2 неудачные игры и все? Нужно строить новую команду?
    Странно как раньше вся полузащита держалась на 2ух "инвалидах" Хави и Иньесте... После таких слов в мире плачет 1 Пирло...
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