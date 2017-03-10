Раймонд ДОМЕНЕК: «Месси был худшим. Он теряет свой дар»

Экс-тренер сборной Франции сделал резонансное заявление о звезде «Барселоны», а также о его выступлении в матче против ПСЖ (6:1).

- Худшим игроком «Барселоны» в этой игре был Месси. Он был в центре поля, как в тех ситуациях, когда он не хочет бегать.

В его плохих играх он всегда это делает: опускается вниз, верит, что является организатором, он хочет сделать все.

Я думаю, что он близок к концу, но он отдал так много, он был таким магическим… Теперь он включался время от времени, он будто отсутствовал.

Неймар был потрясающим, потому что он боролся, он верил. Он атаковал до самого конца – как и Суарес, но Суарес был другим, ему стоило бы надеть боксерские перчатки.

Будучи в запутанной ситуации с продлением его контракта, у Месси нет энергии, что была у него 20 лет назад.

Это нелегко видеть – что он постепенно теряет свой дар. Он настаивает на том, чтобы исполнять штрафные, хотя Неймар делает это лучше.

Месси потерял свою спонтанность и силу в дриблинге.