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Бензема пожаловался на прессу

Французскому нападающему не нравится отношение прессы к своей персоне

  • 10.03.2017 14:56
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ФК Реал Мадрид. Карим Бензема
© ФК Реал Мадрид. Карим Бензема
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал критику СМИ в адрес атакующего трио «сливочных», которая, по его мнению, несправедлива. 
 
«Каждый раз после сложных матчей критикуют Роналду, Бэйла и меня. Но ведь мы забиваем не только голы, а ещё и много работаем на команду. У нас нет времени обсуждать эти вопросы, мы просто продолжаем работать» - цитирует француза Marca. 
 
Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний Бензема сыграл за «Реал» 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. В активе 32-летнего Роналду 32 игры, 25 мячей и 10 ассистов. Показатели 27-летнего Бэйла следующие: 21 встреча, 9 точных ударов и 3 голевых паса.
 

Источник — Euro-football

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