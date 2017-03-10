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ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Можем бесплатно отдать Олимпику стадион Украина»

Львовяне согласны подготовить арену для проведения перенесенного матча 17 тура чемпионата Украины

  • 10.03.2017 14:35
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fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий
© fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий

Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о том, что львовский клуб готов бесплатно предоставить «Олимпику» стадион «Украина», чтобы сыграть перенесенный матч 17 тура УПЛ.

«Наша позиция – мы 26-го марта сыграем матч с «Олимпиком». Как раз завершим первую часть чемпионата. В воскресенье сыграем поединок на стадионе «Украина». Мы можем отдать «Олимпику» бесплатно стадион, пусть они здесь играют с нами, если им негде играть. Это позиция ФК «Карпаты» и Юрия Михайловича Дячука-Ставицкого.

На сегодняшний день нет никаких документов, подтверждающих дату проведения матча с «Олимпиком», - сказал Дячук-Ставицкий.

Источник — ТК Футбол

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