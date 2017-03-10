Шевченко зовет Коноплянку и Зозулю

Ну ладно Коноплянка, пусть даже и не имеет игровой практики, но возможно будет полезен на замене,...

Уже надоело смотреть как вызывают Зозуля и игнорят Девича. Назовите хоть один критерий, по которо...

-Андрей Николаевич, а зачем вы пригласили Коноплянку, Зозулю и Бойко? Они же без игровой практики...

это ж сбор. приглашать на него можно кого угодно. не означает же, что на хорватов эти же люди все...

если зозуля еще и выйдет - я вообще оборжусь...

..все что он может выдать, так это привоз на свои ворота...смотри Реал-Севилья, там тоже пару хор...