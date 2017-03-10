Шевченко зовет Коноплянку и Зозулю

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующем отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.
Вызовы в национальную команду получили Денис Бойко («Малага», Испания), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция) Артем Кравец («Гранада», Испания), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).
Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.
Напомним, что Евгений Коноплянка в 2017 году провел на поле 16 минут, а Роман Зозуля не провел ни одного официального поединка за свой клуб в связи с сорвавшимся трансфером в «Райо Вальекано». Не имеет игровой практики и Денис Бойко.
Источник — Федерация футбола Украины
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Впервые в жизни буду болеть против своих. Достали эти блаты.
2 solova63, 10.03.2017 14:41.
Я тоже - нет. Я даже стебался по этому поводу
..все что он может выдать, так это привоз на свои ворота...смотри Реал-Севилья, там тоже пару хорватов было на поле...
если зозуля еще и выйдет - я вообще оборжусь...
-Но ведь они должны хоть где-то играть.
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