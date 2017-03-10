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Шевченко зовет Коноплянку и Зозулю

В сборную Украины на матч против Хорватии едут 9 легионеров

  • 10.03.2017 14:31
  • 1211 просмотров
  • 18 комментария
Метки
ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующем отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.
 
Вызовы в национальную команду получили Денис Бойко («Малага», Испания), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция) Артем Кравец («Гранада», Испания), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).
 
Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.
 
Напомним, что Евгений Коноплянка в 2017 году провел на поле 16 минут, а Роман Зозуля не провел ни одного официального поединка за свой клуб в связи с сорвавшимся трансфером в «Райо Вальекано». Не имеет игровой практики и Денис Бойко.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 10.03.2017 14:33
    +10
    это п***ец !
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    Patriot UA
      Patriot UA, 10.03.2017 14:36
    +2
    Коно та Зозулю хіба полірувати лавку. бо при відборі та захисті Коно це мінус один, а хорвати зайвого на раз два РОЗІГРАЮТЬ.
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    Тони Монтана
    online
      Тони Монтана, 10.03.2017 14:38
    +6
    а Зозулю то за шо? йо..у дав Андруха?
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    H4des
    online
      H4des, 10.03.2017 14:40
    +4
    Пожалуй комментарии излишни.
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    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.03.2017 14:40
    +4
    просто, б...ть, нет слов, одни маты и
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    solova63
      solova63, 10.03.2017 14:41
    +3
    А что, разве кто-то удивлен? Я нет...
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 10.03.2017 14:46
    +4
    Ну-ну. А Хачериди не возмём?
    Впервые в жизни буду болеть против своих. Достали эти блаты.
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    lg
    online
      lg, 10.03.2017 14:46
    +3
    При всем уважении к Роману он в этом списке лишний. Как и Бойко. Коноплянка вызывается скорее за неимением особых альтернатив на позицию
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 10.03.2017 14:48
    +3
    Окей Коно, он может выдать, но бля Зозуля??? А вообщем с легионерами беда, все полируют лавочку в лучшем случаи ... С Хорватами ничья будет за шикарный рез!
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 10.03.2017 14:48
    +3
    Я думаю фразу: "...игроков, выступающих в иностранных чемпионатах" нужно как-то подкорректировать. Например, что-то типо "числящихся игроками в иностранных чемпионатах.

    2 solova63, 10.03.2017 14:41.
    Я тоже - нет. Я даже стебался по этому поводу
    Ссылка
    Владимир Веселов
    online
    Владимир Веселов, 10.03.2017 14:49
    +3
    мы их всех пригласили (кроме Шахова и Малины) чтобы поддержать моральный дух (с)
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 10.03.2017 14:51
    0
    ..извините, но нажуя???..если они еще и в составе будут, то шева
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 10.03.2017 14:53
    0
    Arius, 10.03.2017 14:48
    Окей Коно, он может выдать, но бля Зозуля??? А вообщем с легионерами беда, все полируют лавочку в лучшем случаи ... С Хорватами ничья будет за шикарный рез!

    ..все что он может выдать, так это привоз на свои ворота...смотри Реал-Севилья, там тоже пару хорватов было на поле...
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.03.2017 14:53
    +1
    EGOS, 10.03.2017 14:51
    ..извините, но нажуя???..если они еще и в составе будут, то шева

    если зозуля еще и выйдет - я вообще оборжусь...
    Ссылка
    Evgeniy Kravchuk
    online
      Evgeniy Kravchuk, 10.03.2017 14:54
    0
    это ж сбор. приглашать на него можно кого угодно. не означает же, что на хорватов эти же люди все в заявку попадут
    Ссылка
    Владимир Веселов
    online
    Владимир Веселов, 10.03.2017 14:55
    +4
    -Андрей Николаевич, а зачем вы пригласили Коноплянку, Зозулю и Бойко? Они же без игровой практики и по факту их есть кем заменить?..
    -Но ведь они должны хоть где-то играть.
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    pulse240
    online
      pulse240, 10.03.2017 14:58
    +1
    Уже надоело смотреть как вызывают Зозуля и игнорят Девича. Назовите хоть один критерий, по которому второй хуже первого?
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    superfansoccer
    online
      superfansoccer, 10.03.2017 15:00
    0
    Ну ладно Коноплянка, пусть даже и не имеет игровой практики, но возможно будет полезен на замене,к когда соперник устанет. А Зозуля? Ну он так одерявенел в Примере. А вдруг в Хорватии будут банеры, про Зозулю, он же на поле не выйдет! А ведь вместо него мог поехать кто-то более достойный! И не спешите на Шеву гнать. Не его это решение. Ему сказали сверху, в политических целях, вот так вот и вышло.
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