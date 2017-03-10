Сергей МОХНИК: «Динамо хочет вернуться к прежнему формату чемпионата»

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал результаты жеребьевки второй части чемпионата Украины в Премьер-лиге
- Для «Динамо» было бы лучше начинать с «Шахтером» вторую часть чемпионата Украины в Премьер-лиге?
- Для нас важен каждый матч. Другой задачи, кроме победы в каждой игре, нет. К любому сопернику нужно относиться с уважением. Повторюсь, наша задача выигрывать у каждого соперника. Будь то «Заря», «Шахтер» или «Александрия».
- То, что сейчас будут матчи команд из первой шестерке, пойдет на пользу?
- Думаю, что у зрителей будет повышенный интерес к таким матчам. Посмотрим, чем закончится этот эксперимент. Думаю, он принесет положительный результат.
- Через год Премьер-лига хочет вернуть 16 команд. Вы ждете этого?
- Конечно. Все хотят, чтобы был нормальный чемпионат, было 16 команд, нормальные условия и стадионы. Будем ждать информацию от аттестационной комиссии и ПФЛ. Мы готовы вернуться к старому чемпионату и хотим, чтобы это было как можно быстрее.
Источник — Динамомания
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