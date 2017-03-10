Руслан Малиновский попал в команду недели Лиги Европы

Генрих Мхитарян и Руслан Малиновский попали в команду недели Лиги Европы УЕФА благодаря яркой игре в первых матчах 1/8 финала.

Вратарь: Ян Соммер («Боруссия» Менхенгладбах)

Голкипер сборной Швейцарии творил чудеса, которые помогли «Боруссии» добыть ничью в гостевом матче с «Шальке».

Защитник: Мальо («Сельта»)

Капитан «Сельты» охотно шел вперед и навешивал на партнеров. Его последняя подача в матче с «Краснодаром» завершилась шикарным голом Клодьо Бовю.

Защитник: Урош Спайич («Андерлехт»)

«Андерлехт» стал единственной командой, сумевшей не пропустить в четверг, и главная заслуга в этом принадлежит сербу. Что еще говорить.

Защитник: Людвиг Аугустинссон («Копенгаген»)

Аугустинссон отлично проявил себя в домашнем матче с «Аяксом», не дав развернуться талантливым форвардам амстердамцев.

Полузащитник: Алехандро Посуэло («Генк»)

Активный испанец раз за разом наказывал «Гент» за ошибки в обороне, приняв активное участие в разгроме хозяев.

Полузащитник: Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»)

Обширная армянская диаспора Ростова стала свидетелем очередного гола полузащитника в еврокубках.

Полузащитник: Корентен Толиссо («Лион»)

Поклонники «Лиона» прекрасно понимают, сколь велика роль Толиссо в последних успехах, а матч с «Ромой» позволил убедиться в этом нейтральным болельщикам.

Полузащитник: Руслан Малиновский («Генк»)

Украинский полузащитник - автор, пожалуй, самого красивого гола первых матчей 1/8 финала. Но эффектным штрафным он не ограничился. После подачи Малиновского «Генк» забил свой второй гол.

Нападающий: Венсан Абубакар («Бешикташ»)

Форвард «черных орлов» забил пятый мяч в восьми еврокубковых матчах, благодаря чему была добыта ничья в Греции против «Олимпиакоса» - 1:1. Старался изо всех сил и мог оформить дубль, если бы удача была на его стороне.

Нападающий: Мбвана Саматта («Генк»)

В гостевой дуэли с «Гентом» футболист сборной Танзании продемонстрировал прекрасное голевое чутье и отличился дважды.

Нападающий: Александр Ляказетт («Лион»)

Ляказетт установил окончательный счет в матче с «Ромой».