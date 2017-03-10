Силвано Комвалиус покинул Сталь

Нападающий «Стали» Силвано Комвалиус покинул расположение команды из Каменского. Точные причины ухода нидерландского футболиста неизвестны, скорее всего, футболист покинул клуб из-за финансовых проблем «Стали».
Несколько дней назад появилась информация, что Комвалиус выпал из заявки каменчан из-за проблем со здоровьем.
В осенней части сезона 29-летний Комвалиус сыграл за Сталь в УПЛ и Кубке Украины 19 матчей и забил 5 мячей.
Источник — Sportarena
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