Сегей КОВАЛЕЦ: «В Александрие нет звезд, но команда очень хороша»

Відомий футбольний тренер Сергій Ковалець оцінив досягнення «Олександрії» в поточному сезоні, а також дав прогноз на матч з «Дніпром».

«Хочу привітати ФК «Олександрія» з виконанням програми мінімум-потраплянням в заповітну першу шістку. Тренерський штаб на чолі з Володимиром Шараном працює досить плідно. Здається, що трикутник : президент, тренер, вболівальники працює досить злагоджено. Вони об’єднані однією ціллю і в принципі хорошим результатом є те, що «Олександрія» вже грала в Лізі Європи і в цьому році скоріш за все буде там грати.

Команда досить потужно стартувала в новому році. «Волинь» була повністтю декласована. Можливо такий переконливий рахунок в зустрічі з волинянами зіграв злий жарт в двобої з «Карпатами». Футболісти були не схожі самі на себе. Та головне-пропала командна гра і бійцівський дух. Переконаний, що хлопці зроблять серйозні висновки з прикрої поразки і проведуть домашній матч з дніпрянами на високому рівні.

Але ні в якому разі не потрібно недооцінювати молодий «Дніпро». Переконлива перемога в першому колі ще не гарантує спокійного життя в майбутньому двобої. Там грає досить багато молодих гравців, але є й досвідчені, які допомагають молоді. Вважаю, що матч буде досить цікавим. Потрібно докласти максимум зусиль, вмінь та навичок для перемоги та реабілітації в очах власних уболівальників. Думаю, що і Володимир Богданович проведе відповідну психолого-педагогічну роботу.

Не скажеш, що сьогодні в «Олександрії» є зірки, але команда дуже хороша. Добре, що є конкуренція на кожній позиції. Це дуже здорово. Передбачаю, що в матчі проти «Дніпра» у стартовому складі зіграє чимала група футболістів, які не були задіяні в матчі з «Карпатами». Перемогти можна за рахунок зіграності та високих бойових якостей. Мій прогноз, як фахівця - буде дуже хороша гра.»