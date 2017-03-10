Артем ФРАНКОВ: «Мой прогноз: для Днепра все закончится печально»

В четверг, 9 марта, в гостях у Sport.ua побывал главный редактор еженедельника «Футбол» и член Исполкома Федерации футбола Украины Артем ФРАНКОВ. Он оценил шансы сборной Украины попасть на чемпионат мира 2018 года, рассказал о печатных средствах массовой информации в Украине и в других странах Европы, о своей деятельности в Исполкоме ФФУ и многом другом.

— Кто сейчас самый сильный игрок в Украине на позициях голкипера, защитника, полузащитника и нападающего? И кто самый сильный тренер?

— Тренеры... Начну с Владимира Шарана. Я оценивал бы тренеров по соотношению имеющиеся средства-достигнутый результат, поэтому тренеров «Динамо» и «Шахтера» сразу выношу за рамки обсуждения. Возможно, стоило бы говорить о Дмитрие Михайленко, потому что, на мой взгляд, он находится в самом тяжелом прежде всего психологическом положении. Хотелось бы отметить «Александрию».

Что касается игроков, об этом мы получим представление, когда Андрей Шевченко вызовет всех в сборную — это и будут сильнейшие футболисты Украины на своих позициях. Проблема заключается в том, что мы же оценку даем в какой-то момент, а у футболистов форма «плавает», выступления постоянно меняются. У нас не так много классных футболистов, чтобы мы сильно баловались. Во всяком случае, на позиции правого полузащитника я скажу об Андрее Ярмоленко и не буду сильно сомневаться в этом, и вряд ли со мной кто-то поспорит, начиная рассказывать, что кто-то другой лучше. Думаю, если мы пройдемся и по остальным позициям, будет та же история. Более того, нам придется прийти к тому, что Евгений Коноплянка, даже не играя за «Шальке», остается как минимум потенциально самым сильным левым полузащитником и левым нападающим при всех недостатках, о которых мы еще наверняка будем говорить в применении к сборной.

— Какие перспективы Артема Франкова как комментатора? Посетитель Sport.ua критикует Вас: «Артем, зачем вы садитесь в комментаторское кресло?»...

— Когда я в последний раз вообще сидел в комментаторском кресле? Что-то с трудом припоминаю. Да, такой опыт в моей биографии имелся. Поверьте, я сам иногда удивляюсь, как меня с моей дикцией можно приглашать на телевидение. Это говорит об определенной бедности выбора в украинском комментаторском цехе, в этом жанре спортивной журналистики. Но, во-первых, меня очень давно не приглашали, так что говорить обо мне как комментаторе достаточно сложно. Обо мне, скорее, можно говорить как о приглашенном госте на различных конференциях, мероприятиях, мини-интервью, передачах и так далее. А сам опыт комментаторства очень полезен, очень интересен. Разумеется, если меня зовут — я не отказываюсь. А оценивать сам себя я не буду, это исключительная прерогатива читателей, зрителей, слушателей, болельщиков.

— Какие шансы у сборной Украины попасть на чемпионат мира 2018 года?

— Рабочие, совершенно рабочие шансы, по крайней мере — со второго места. Сборная Хорватии — фаворит нашей группы. Если мы выйдем из этой группы с первого места — это будет подвигом, особенно учитывая то, что мы очки уже потеряли и дома с Исландией, и в гостях с Турцией. Турнирная ситуация, с одной стороны, очень перспективная, а с другой — затруднительная при наших кадровых проблемах, которые достаточно очевидны при той перестройке, которую наша команда сейчас переживает. Тем не менее, я очень оптимистично настроен на предмет нашей команды. Вижу, что Андрей Шевченко прекрасно понимает, что делает, у него сильный тренерский штаб. А гарантий результата никто никогда в футболе не даст, какой бы могучий ни был коллектив.

— Если сборная Украины попадет на чемпионат мира, вы поддержите ее поездку на территорию оккупанта или будете против?

— Я, как обычно, уйду от ответа на этот вопрос. Давайте мы сначала завоюем путевку на чемпионат мира 2018 года, а потом подумаем, что с этим делать. Думаю, это решение будет приниматься не в совсем футбольных кругах.

— Как вы относитесь к тому, что украинские футболисты едут играть в футбол в Российскую Федерацию. Будь вы на их месте, поехали бы?

— Я же не поехал. Понятно, что я не играю в футбол, я пишу, но живу здесь, в Киеве, работаю там, где работал. Это в определенной степени можно назвать моей гражданской позицией. Понятно, что обстоятельства бывают разные, но пока я не вижу варианта, при котором я бы поехал в Россию. Что касается футболистов — думаю, что выбор в пользу российских клубов не был для них приоритетным, просто так сложилась жизнь. Я не считаю, что вправе их осуждать за это. Лишь бы они не делали специфических заявлений, не демонстрировали свою позицию и, грубо говоря, не крутили нам дули с той стороны границы.

— Какие у нас шансы в гостевом поединке с хорватами?

— Опять-таки, рабочие шансы. Мы явно не фавориты этого поединка. Можно начинать с перечисления фамилий игроков сборной Хорватии. Плюс она играет на своем поле. Плюс мы знаем, какие проблемы испытывает сборная Украины в кадровом плане и с формой наших основных исполнителей, которые в своих клубах зачастую не имеют ни малейшей игровой практики. Задача перед Андреем Шевченко и его командой стоит очень непростая, а как они поработают и как мы за них поболеем — посмотрим.

— В этом году киевскому «Динамо» будет 90 лет. Видел вас на акции, посвященной этой дате. Как вам этот проект, что в нем нужно изменить? И нужно ли «Динамо» отпраздновать этот юбилей в мае или сейчас не до того?

— Сложный вопрос. В принципе, наше время не очень располагает к праздникам. Но в то же время, если мы замкнемся в своих проблемах — ничего хорошего не получится, мы сами себя загоним во мрак и депрессию. Памятные даты, безусловно, нужно отмечать, использовать их хотя бы как повод, чтобы вспомнить. У меня есть большие вопросы по поводу даты основания — 13 мая 1927 года. Я вел бы отсчет истории киевского «Динамо» с 1 июня 1928 года, а именно — с первого матча, против сборной Белой Церкви. До того нет ни малейших свидетельств о том, что футбольная команда вообще существовала. Часто сталкиваюсь с тем, что даты основания — большая условность. Почему-то наших клубов это касается в особенности, не только киевского «Динамо». Я долго и нудно боролся с харьковским «Металлистом», в конце-концов просто всех достал, от меня бегать уже стали. Я пытался ото всех вытребовать хоть малейшее объяснение, почему годом основания «Металлиста» считается 1925-й. Я так и не получил ответа. Кто это вообще когда-то придумал, кто это внедрил и чего вдруг? Никто не хочет отвечать. Так решили и все, и живут с этим.

С «Динамо» все-таки была проведена определенная работа. Думаю, ближе к этой дате «Футбол» еще выпустит пару серьезных статей, аналитических, с документами по поводу того, насколько адекватна эта дата. Тем не менее, мы не можем не признать позицию клуба, раз уж он такую точку отсчета взял, будем использовать эту дату в мирных целях — поздравлять «Динамо» и вспоминать вехи истории этого, безусловно, великого клуба, №1 на нашем огромном пространстве.

— «Динамо 90-х. Матчі, які неможливо забути». Первая акция была в декабре. Пользователь видел Вас на этой акции, просит поделиться Вашим мнением: что нужно в этой акции изменить и как вы ее оцениваете?





— Очень позитивно оцениваю. Беда заключается в том, что историческая тема большой популярностью в народе не пользуется. Народ в большинстве своем глорихантер, он хочет жить здесь и сейчас, даже в будущее не слишком заглядывает, а уж в прошлое — иногда непосильная задача, слишком большое напряжение и без того небогатых интеллектуальных способностей. Задача организации просмотров таких матчей — во многом просветительская. Это очень полезная штука, потому что нужно помнить. Как можно быть болельщиком «Динамо», если ты не помнишь в подробностях финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 года, если ты не помнишь, как обыгрывали «Барселону», если ты не использовал все свои возможности для того, чтобы разобраться в том, как «Динамо», допустим, выбивало действующих обладателей Кубка европейских чемпионов, как это было с «Селтиком», «Баварией», «Реалом». Если ты не попытался узнать, как был завоеван первый трофей в 1954 году, когда выиграли Кубок Советского Союза. Взять то же основание «Динамо». Не вправе ты считать себя болельщиком, если не владеешь хотя бы основными знаниями по истории твоего любимого клуба. Эта миссия, напоминание о славной истории — благородное дело. Понятно, что это и коммерческий проект, хочется иметь с этого определенную отдачу. Лиха беда начало. Желательно, конечно, иметь хорошее видео, хороших спикеров, которые понимают, о чем они рассуждают, а не просто вылавливают какие-то обрывочные воспоминания. А главное — хорошая компания, которая должна собраться и поболеть за нечто историческое так, будто это происходит здесь и сейчас.

— Пользователь Sport.ua спрашивает, почему вы поддерживаете сепаратистов на Донбассе?

— Я их не поддерживаю. Критика, существующая в Украине, не является поддержкой сепаратистов на Донбассе. Это разные вещи, здесь нет логической увязки. Более того, критика капиталистического строя и воспоминания о некоторых преимуществах строя социалистического не имеют никакого отношения ни к нынешней России с ее политикой, ни к нынешнему Донбассу, ни к нынешнему Крыму. В общем, я сепаратистов, террористов не поддерживаю. Для меня и Крым, и Донбасс — Украина.

— В курсе ли вы, как сейчас дела у европейских печатных СМИ? Их тенденции последних лет, насколько упали тиражи, какие новые методы монетизации своих СМИ они применяют в нынешних условиях?

— Печатные СМИ чувствуют себя достаточно плохо, с одной стороны, потому что тиражи действительно упали, ведь бОльшая часть читателей радостно ушла в Интернет.

— Могу с вами поспорить. В той же Германии до сих пор печатные СМИ — лидеры по объему рекламного рынка. То есть даже телерынок стоит после них. Поэтому, наверное, у каждой страны есть свои особенности...

— Англичанин должен начать день не с просмотра планшета, а с того, чтобы развернуть «The Times» с чашечкой чая с молоком. Испанцы по-прежнему читают «Marca». За рубежом просто эта стадия пройдена, каким-то образом этот рынок выровнялся. Стало ясно, что все равно печатные СМИ свою нишу будут занимать либо для консервативного читателя, либо в том плане, что читать газеты, журналы — признак слегка сноба, человека благородного. Тем не менее, сама нынешняя ситуация осложняется экономическим положением в Украине, у людей просто нет денег. Это сказывается в том числе на покупательной способности. Купить газеты — это роскошь. Ты должен купить себе в первую очередь еду, а может быть, даже и лекарства, а затем уже думать о газетах, журналах, книгах и прочем. Интернет вроде как почти бесплатный. Благо, WI-FI во многих местах существует, и даже 80-летние бабушки и дедушки знают, как туда попадать, с помощью каких устройств.

Что касается журнала «Футбол», могу сказать, что он жив, вполне неплохо себя чувствует и пока не планирует загибаться. Более того, остается по-прежнему доходным коммерческим проектом, что большая редкость в нынешнее время.

— Насколько упал тираж «Футбола» за последние 10 лет? Какой был тираж в 1997 году, какой в 2007? В какие годы реально продаваемый тираж был самым большим в истории еженедельника?

— На мой взгляд, пик популярности пришелся где-то на 2005-2007 годы. Тогда мы перешли на двухразовый выход, на котором и остаемся. В дальнейшем нам пришлось пережить определенные трудности, в частности — которые привели к снижению полосности «Футбола». Это чисто экономическая мера, сэкономили на бумаге, на себестоимости журнала. Сейчас журнал представляет из себя 24 страницы, а не 36, как было в свое время.

Я остаюсь главным редактором журнала «Футбол». В сентябре планирую тихо и скромно отметить 20-летний юбилей пребывания на этой должности. И пока никуда деваться с этой должности не собираюсь, напротив — планирую укреплять и всячески развивать свое сотрудничество со входящими в наш же холдинг дружественными сайтами Football.ua и iSport.ua. В свое время мы допустили стратегическую ошибку, не установив четкой и правильной связи между интернет-проектом и печатным проектом, и фактически развивались абсолютно независимо, даже конкурируя друг с другом в какой-то степени. Посмотрим, может, нам удастся что-то в этом плане подправить. Хотя мы видим опыт заграничный, например, «Marca» связана с Marca.com. Мы развивались иначе, возможно, в этом была ошибка. Но поздно пить «Боржоми», потому что больше десяти лет с тех пор прошло.

Тираж... Мы за 100 тысяч зашкаливали. Это я говорю о разовом тираже. В 1997 году я только пришел, не помню, какой был тираж. Наверное, тысяч 15-20. В 2007-м — та сотня.

— Сейчас вернулись к тем же 15-20 тысячам?





— Не буду отвечать, коммерческая тайна.

— В Исполкоме ФФУ вы чисто технический представитель? С какими предложениями вы обращались в рамках заседаний Исполкома, какие из них были реализованы?

— Хорошая формулировка «технический представитель», я задумался. В смысле номер там отбываю, появляюсь иногда? У меня было общение и с президентом, и с вице-президентами, где я излагал свою точку зрения по различным судьбоносным вопросам, а также по технологии принятия решений, свое видение развития Федерации футбола, свое видение работы Исполкома. Некоторые вещи непубличные абсолютно. Но, поверьте, я излагал откровенно и абсолютно нелицеприятно, разговоры у нас были напряженные. Разумеется, когда идет живая работа, стыки обязательны. Я не из тех людей, кто придет и будет отбывать номер, не задавая никаких вопросов и просто поднимая руку в заданные ведущим собрания моменты.

Я работал в Комитете по этике и честной игре. 12 декабря Исполкомом был назначен новый руководитель этого комитета Франческо Баранка, и старый состав комитета был распущен вместе со мной. Спустя чуть больше двух месяцев был проголосован новый состав этого комитета, в котором из старого сохранилось два человека — ваш покорный слуга и Владимир Зверов. Пока я не совсем представляю, как этот комитет будет работать, это вызывает у меня очень серьезное беспокойство прежде всего с точки зрения решения конкретных дел, которые нависают над нашим футболом. Это касается и приснопамятного матча «Ильичевец» — «Горняк-Спорт», и массы других расследований, которые проходили, может быть, по менее резонансным делам, и расследования по будущим делам, которые сейчас толпятся в предбаннике, нашего футбола, они никуда не деваются. Чем хуже у нас экономическая составляющая футбола и нашей жизни — тем больше вероятность того, что наши футболисты, тренеры, президенты, функционеры будут играть во все эти нехорошие дела с договорными матчам, со ставками, с возможностью заработать такие «левые» и уже, слава Богу, уголовно наказуемые деньги. Пока эта работа, по моей оценке, стоит.

— Вас обижало, что комитет, в котором вы работали, называли наиболее коррумпированным в ФФУ?

— Всякий раз, когда речь заходит о коррупции, о том, что пребывание в Исполкоме, в комитете позволяет очень неплохо прибарахлиться — я все все пытаюсь уточнить: расскажите конкретно, где? Во-первых, Комитет по этике и честной игре на всеобщем обозрении. Вы же понимаете, что комитет, условно говоря, детского футбола не вызывает такого внимания, как борьба с договорными матчами. Со своей стороны я могу заявить, что никакой предвзятости в плане тех или иных расследований я не замечал. Но это мое личное мнение. Как футболисты говорят: я никогда в договорных матчах не участвовал, за остальных не отвечаю.

— Хотелось бы понять, как к вам поступает... Когда члены комитета имели на руках признание Малика? Почему об этом полтора года не было известно?

— Вам бы лучше рассказали те, кто занимался конкретно этим следствием. Члены комитета действительно собирались на заседания, но мы никогда не вели деятельность, связанную с расследованиями. Мы иногда не понимаем. что такое интересы следствия, какую информацию делать всеобщим достоянием, а какую — нет. Когда совсем недавно было получено разрешение суда на извлечение информации по определенным телефонам, а через два дня это решение суда появилось в СМИ, люди, которые вели это расследование, были в шоке от такого «слива» информации, потому что после этого становится бесполезно предпринимать некоторые действия. Более того, иногда кажется, что информацию специально «сливают» в СМИ как предупреждение людям, которые задействованы в организации договорных матчей, это выглядит даже подозрительно. Я не готов сейчас рассказать в подробностях по Малику, потому что не занимался этим, об этом нужно господина Чеховича спросить, господина Мельничука, которые занимались непосредственно этим делом. Это служба расследований, которая сейчас приостановила свою деятельность ввиду пертурбаций в комитете. Тогда, может быть, удалось бы взглянуть на это иначе. Во всяком случае, у меня по отношению к людям, которые занимаются этим, нет ни малейших вопросов. Они на достаточно небольшой зарплате занимаются тем, что разгребают дела на миллионы гривен.

— Вы допускаете, что может быть коррупционная составляющая в работе людей, которые представляли прошлый состав комитета?

— Нет. Во всяком случае, я ни малейших признаков этого не замечал. Если я глупый и слепой — вполне возможно, но в принципе себя таковым не считаю.

— Правда, что вы мечтаете о должности вице-президента ФФУ? А дальше — чем черт не шутит...

— Нет, неправда. Я вообще о карьере функционера не мечтаю. У меня противоречивая оценка того, что я пришел в Исполком, и того, что нахожусь в нем. С одной стороны, это очень интересно, но с другой — это все-таки в определенной степени противоречит моему профессиональному долгу. То есть получил информацию — изволь препарировать ее и поделиться с читателем. А здесь все-таки скован определенными этическими и корпоративными рамками. Не все можно разглашать, что-то узнается под честное слово.

— Если идет такая борьба с самим собой, зачем же вы остались в комитете?

— Хочется в этой жизни что-то поменять к лучшему. Мне кажется, что это будет полезным. Но это будет и полезным мне как журналисту. С одной стороны, приобретаешь, а с другой — теряешь. Вся жизнь сложена из плюсов и минусов. Не бывает такого, чтобы ты только выиграл.

— Что нужно сделать прямо сейчас, чтобы украинский футбол перестал скатываться в пропасть?

— Продолжать из последних сил мешать ему скатываться в пропасть — это единственное, что я могу сказать. Давайте не будем говорить громкое слово «пропасть». Доведение футбола до нуля не грозит, в футбол люди будут играть в любом случае. Другой вопрос — на каком уровне. Мы пока продолжаем регрессировать. Мы должны отчаянно пытаться использовать все доступные нам способы для возвращения людей на трибуны, для приведения в порядок экономики клубов. У нас пока что продолжается очень болезненный процесс, когда клубы урезают свои расходы и приводят их в соответствие с нынешней экономической ситуацией как в футболе, так и вообще. На какой стадии этот процесс затормозится и когда начнется рост, я отвечу, если вы сначала расскажите мне, когда в Украине прекратится экономический кризис и начнется экономический рост. После этого я, наверное, буду готов поговорить о футболе и о его перспективах.

— Как считаете, «Днепр» сохранит свой профессиональный статус? Что ждет этот клуб в среднесрочной перспективе?

— У меня прогноз неблагоприятный по поводу «Днепра». Чтобы сохранить профессиональный статус, нужно заплатить долги. Никто эти долги списывать с «Днепра» не будет. А поскольку долги никто выплачивать не собирается, то рано или поздно это закончится для «Днепра» печально. И, видимо, мы будем иметь дело с другим «Днепром», который будет называться немного иначе и будет фактическим правопреемником. Подчеркиваю, что фактическим. Потому что, если это юридический правопреемник, то он принимает все долги на себя.

Продолжение интервью ожидайте позже...

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО