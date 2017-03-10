Состоялась жеребьевка календаря игр второго этапа УПЛ

В пятницу в Киеве состоялась жеребьевка календаря игр второго этапа текущего чемпионата Украины. На этой стадии все участники национального первенства разбиты на 2 группы по 6 команд в соответствии с положением в турнирной таблице после окончания первого этапа.
Второй этап также пройдет в два круга в каждой шестерке отдельно, то есть будет сыграно 10 туров. Согласно регламенту, очки, набранные командами на первом этапе чемпионата, сохраняются.
Ниже приводим полное расписание игр второго этапа чемпионата Украины-2016/17 для первой «шестерки», которое было сформировано по итогам состоявшейся жеребьевки.
В приведенном календаре предполагается, что «Динамо» и «Заря» сохранят свои текущие места в турнирной таблице по итогам первого этапа чемпионата. Цифрами «4», «5» и «6» обозначены команды, которые займут 4, 5 и 6 места соответственно по итогам первого этапа чемпионата (сейчас на этих позициях располагаются «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец»).
23-й тур (1 апреля — базовый день тура)
«5» — «ДИНАМО»
«Заря» — «Шахтер»
«6» — «4»
24-й тур (8 апреля)
«5» — «Заря»
«Шахтер» — «6»
«ДИНАМО» — «4»
25-й тур (15 апреля)
«Заря» — «ДИНАМО»
«6» — «5»
«4» — «Шахтер»
26-й тур (22 апреля)
«5» — «4»
«Заря» — «6»
«ДИНАМО» — «Шахтер»
27-й тур (29 апреля)
«6» — «ДИНАМО»
«4» — «Заря»
«Шахтер» — «5»
28-й тур (6 мая)
«ДИНАМО» — «5»
«Шахтер» — «Заря»
«4» — «6»
29-й тур (13 мая)
«Заря» — «5»
«6» — «Шахтер»
«4» — «ДИНАМО»
30-й тур (20 мая)
«ДИНАМО» — «Заря»
«5» — «6»
«Шахтер» — «4»
31-й тур (26 мая)
«4» — «5»
«6» — «Заря»
«Шахтер» — «ДИНАМО»
32-й тур (31 мая)
«ДИНАМО» — «6»
«Заря» — «4»
«5» — «Шахтер»
Источник — Динамо Киев от Шурика
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А у них денег нет на продолжение этого бессмысленного чемпа))
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