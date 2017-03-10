Состоялась жеребьевка календаря игр второго этапа УПЛ

В пятницу в Киеве состоялась жеребьевка календаря игр второго этапа текущего чемпионата Украины. На этой стадии все участники национального первенства разбиты на 2 группы по 6 команд в соответствии с положением в турнирной таблице после окончания первого этапа.

Второй этап также пройдет в два круга в каждой шестерке отдельно, то есть будет сыграно 10 туров. Согласно регламенту, очки, набранные командами на первом этапе чемпионата, сохраняются.

Ниже приводим полное расписание игр второго этапа чемпионата Украины-2016/17 для первой «шестерки», которое было сформировано по итогам состоявшейся жеребьевки.

В приведенном календаре предполагается, что «Динамо» и «Заря» сохранят свои текущие места в турнирной таблице по итогам первого этапа чемпионата. Цифрами «4», «5» и «6» обозначены команды, которые займут 4, 5 и 6 места соответственно по итогам первого этапа чемпионата (сейчас на этих позициях располагаются «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец»).

23-й тур (1 апреля — базовый день тура)



«5» — «ДИНАМО»

«Заря» — «Шахтер»

«6» — «4»



24-й тур (8 апреля)

«5» — «Заря»

«Шахтер» — «6»

«ДИНАМО» — «4»

25-й тур (15 апреля)

«Заря» — «ДИНАМО»

«6» — «5»

«4» — «Шахтер»

26-й тур (22 апреля)

«5» — «4»

«Заря» — «6»

«ДИНАМО» — «Шахтер»

27-й тур (29 апреля)

«6» — «ДИНАМО»

«4» — «Заря»

«Шахтер» — «5»

28-й тур (6 мая)

«ДИНАМО» — «5»

«Шахтер» — «Заря»

«4» — «6»

29-й тур (13 мая)

«Заря» — «5»

«6» — «Шахтер»

«4» — «ДИНАМО»

30-й тур (20 мая)

«ДИНАМО» — «Заря»

«5» — «6»

«Шахтер» — «4»

31-й тур (26 мая)

«4» — «5»

«6» — «Заря»

«Шахтер» — «ДИНАМО»

32-й тур (31 мая)

«ДИНАМО» — «6»

«Заря» — «4»

«5» — «Шахтер»