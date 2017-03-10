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Состоялась жеребьевка календаря игр второго этапа УПЛ

Второй этап чемпионата Украины стартует 1 апреля

  • 10.03.2017 12:54
  • 1014 просмотров
  • 2 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ

В пятницу в Киеве состоялась жеребьевка календаря игр второго этапа текущего чемпионата Украины. На этой стадии все участники национального первенства разбиты на 2 группы по 6 команд в соответствии с положением в турнирной таблице после окончания первого этапа.

Второй этап также пройдет в два круга в каждой шестерке отдельно, то есть будет сыграно 10 туров. Согласно регламенту, очки, набранные командами на первом этапе чемпионата, сохраняются.

Ниже приводим полное расписание игр второго этапа чемпионата Украины-2016/17 для первой «шестерки», которое было сформировано по итогам состоявшейся жеребьевки.

В приведенном календаре предполагается, что «Динамо» и «Заря» сохранят свои текущие места в турнирной таблице по итогам первого этапа чемпионата. Цифрами «4», «5» и «6» обозначены команды, которые займут 4, 5 и 6 места соответственно по итогам первого этапа чемпионата (сейчас на этих позициях располагаются «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец»).

23-й тур (1 апреля — базовый день тура)

«5» — «ДИНАМО»
«Заря» — «Шахтер»
«6» — «4»

24-й тур (8 апреля)

«5» — «Заря»
«Шахтер» — «6»
«ДИНАМО» — «4»

25-й тур (15 апреля)

«Заря» — «ДИНАМО»
«6» — «5»
«4» — «Шахтер»

26-й тур (22 апреля)

«5» — «4»
«Заря» — «6»
«ДИНАМО» — «Шахтер»

27-й тур (29 апреля)

«6» — «ДИНАМО»
«4» — «Заря»
«Шахтер» — «5»

28-й тур (6 мая)

«ДИНАМО» — «5»
«Шахтер» — «Заря»
«4» — «6»

29-й тур (13 мая)

«Заря» — «5»
«6» — «Шахтер»
«4» — «ДИНАМО»

30-й тур (20 мая)

«ДИНАМО» — «Заря»
«5» — «6»
«Шахтер» — «4»

31-й тур (26 мая)

«4» — «5»
«6» — «Заря»
«Шахтер» — «ДИНАМО»

32-й тур (31 мая)

«ДИНАМО» — «6»
«Заря» — «4»
«5» — «Шахтер»

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.03.2017 13:03
    +5
    а у нижньої шістки канікули? чи як?
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    karaim2011
    karaim2011, 10.03.2017 13:10
    +4
    PatriotUA, 10.03.2017 13:03
    а у нижньої шістки канікули? чи як?

    А у них денег нет на продолжение этого бессмысленного чемпа))
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