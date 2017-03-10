Арсен ВЕНГЕР: «Две недели назад Энрике был идиотом, а сейчас он герой»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу критики в сторону наставника «Барселоны» Луиса Энрике, который после поражения от ПСЖ в первом матче 1/8 ЛЧ заявил об уходе из клуба по окончанию сезона. Напомним, ответный поединок Лиги чемпионов закончился победой каталонского клуба со счетом 6:1.
«Две недели назад Луис Энрике был идиотом, и все говорили, что он должен покинуть свой пост. Он сказал: «О’кей, я ухожу». А теперь он стал героем. Но такова работа тренера. Я продолжал смотреть матч до конца даже после того, как «ПСЖ» забил гол. Это было интересно с психологической точки зрения. Мне хотелось посмотреть, как завершит встречу «Барселона». А в конце такого матча ты задаешься вопросом о том, как это могло произойти. Несмотря на то, что уже долго работаешь в футболе», – сказал Венгер.
Источник — Mirror
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дорогих футболістів Арсенал почав купувати років 5 останніх. До того Арсенал заробив 10 мільйонів євро завдяки тому, що Венгер регулярно вирощував зірок і їх продавали в інші клуби.
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