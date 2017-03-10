Парижское послевкусие Барселоны, баскское дерби и амбиции Севильи

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Уходящая неделя выдалась чрезвычайно насыщенной для любителей испанского футбола, да и футбола в целом. 20 голов в четырех матчах – таков суммарный итог прошедшей недели в ЛЧ. Для нас, любителей испанского футбола, особенно приятно, что 9 из этих мячей на счету испанских команд. Чем живет испанский футбол вне ЛЧ - в анонсе Sport.ua.

26 туров Примеры уже позади, а «Севилья» уверенно занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Испании. Никогда еще «рохи-бланкос» после 26-ти туров не имели в активе больше 50 зачетных пунктов, а в текущем сезоне в активе у подопечных Сампаоли уже 56 очков. Правда, до уровня грандовых команд «Севилья», скорее всего, еще не дотягивает. Это было очевидно в матче против «Алавеса» в рамках прошлого тура, когда севильцы не смогли удержать преимущество над новичком Ла Лиги. Слишком рано андалусийский коллектив перестал атаковать ворота соперника, смирившись с минимальным победным результатом. Правда, очень шатким. Одна ошибка стоила «Севилье» двух очков. Катай забил гол Рико на 75-й минуте матча наглядно продемонстрировав, что «Севилья» в этом сезоне не повторит чемпионскую сказку «Атлетико».

На этих выходных «Севилье» предстоит матч против еще одного новичка Примеры – «Леганеса». После 26-ти туров мадридцы сумели набрать только 24 очка, из-за чего являются одними из претендентов на вылет. Выдав серию из 11-ти матчей без побед, мадридцы, в 24-м и 26-м туре сумели добыть по три очка, обыграв «Депортиво» и «Гранаду».

Объективно мадридцы, которые в этом сезоне выигрывали только у команд с самого дна турнирной таблицы (и почему-то в этот список попала еще и «Сельта»), едва ли являются серьезными соперниками для «Севильи». Кроме этого, «Леганесу» не помогут травмированные Инбаньес, Серантес и Омар Рамос, а также дисквалифицированный Диего Рико. У «Севильи», правда, тоже не без потерь – Тремулина и Крон-Дели все еще не восстановились от травм, а Витоло пропустит матч из-за дисквалификации. Именно отсутствие последнего может наиболее заметно сказаться на игре «Севильи».

С мыслями о «Лестере», Лиги чемпионов и бронзовых медалях Ла Лиги – а то есть, под огромным давлением, предстоит играть андалусийцам. И в этом ключе даже «Леганес» может показаться серьезным соперником. Начало матча в субботу, в 17:15.

«Севилья» – «Леганес»

П1 - 1.4 Х - 4.79 П2 - 8.5

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»

Трансляция: Футбол 1

Матч первого круга: «Леганес» – «Севилья» - 2:3 «Леганес» – «Севилья» - 2:3

С «Гранадой» случилось чудо – андалусийцы выиграли последние три матча Примеры на домашнем стадионе. Это их лучший результат с марта 2014. Среди жертв этой «голевой феерии» андалусийского коллектива затесался даже «Лас Пальмас», который выглядел стопроцентным фаворитом в противостоянии с «Гранадой».

Сможет ли «Гранада» выиграть четвертый (!) домашний матч кряду – большой вопрос. В соперниках у андалусийцев не «Лас Пальмас» и даже не «Осасуна». Обыграть мадридский «Атлетико», с которым «Гранаде» предстоит встретиться в субботнем матче – задача не из простых. Тем более, что мадридцы в Ла Лиге не проигрывали «Гранаде» с ноября 1973 года. В 16 встречах «матрасники» побеждали 12 раз, добыв 4 ничейных результата.

«Атлетико» находится в такой же ситуации, что и «Севилья». В Ла Лиге «кольчонерос» еще ничего не решили, на носу матч Лиги чемпионов, не обошлось и без травм… Аугусто Фернандес, Габи и Тьяго пропустят матч против «Гранады». Если смотреть на матч «Гранада» - «Атлетико» сквозь эту призму, то положительный результат для «Гранады» не кажется таким уж невозможным. Хотя и остается очень маловероятным. Как будет на самом деле – узнаем в субботу, в 21:45.

«Гранада» – «Атлетико»

П1 - 7.29 Х - 4.32 П2 - 1.5

Стадион: «Лос Карменес»

Трансляция: Футбол 1

Матч первого круга: «Атлетико» – «Гранада» - 7:1

Если бы при подсчете очков в турнирной таблице Ла Лиги, учитывались только домашние матчи, баскский «Атлетик» был бы в зоне Лиги чемпионов… «Атлетик» напоминает «Севилью» образца прошлого сезона – после 26-ти туров у басков в активе лишь одно домашнее поражение; в то время, как на выезде Бильбао выиграл лишь два раза. На выезде «Атлетик» забил только семь голов – в ТОП-5 чемпионатах Европы только четыре команды забили меньшее количество голов. Таким образом, пока что трудно понять, попадает ли «Атлетик» в зону еврокубков – что, безусловно, является целью на сезон для басков.

В рамках 27-го тура «Атлетику» предстоит выезд в Сан-Себастьян, а это значит, что нас ждет баскское дерби. «Реал Сосьедад», занимающий пятое место турнирной таблицы чемпионата Испании, примет «Атлетик», который никак не может выиграть на выезде.

Именно из-за этого «Сосьедад» и является фаворитом в этом матче. Эчейта, Де Маркос и Адурис не смогут помочь своей команде побороться за первые выездные три очка с сентября прошлого года. «Ла Реалу» придется обходиться без Агиррече, Карлоса Мартинеса, Виллиана Хосе и Сальдуа.

Кто победит в самом дружественном дерби Испании – узнаем в воскресенье, в 13:00.

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао

П1 - 2.2 Х - 3.37 П2 - 3.52

Стадион: «Аноэта»

Трансляция: Футбол 2

Матч первого круга: «Атлетик» Бильбао – «Реал Сосьедад» - 3:2 : «Атлетик» Бильбао – «Реал Сосьедад» - 3:2

Самый интересный матч тура продолжит воскресную игровую программу. Галисийский «Депортиво» на своем поле примет каталонскую «Барселону». Интересный этот матч, в первую очередь, потому что уж очень хочется посмотреть на «Барселоу» ПОСЛЕ… после того вечера на «Камп Ноу». Добавила ли невероятная победа над «ПСЖ» в рамках ЛЧ сил каталонцам? Или истощила их? Частично выводы об этом мы сможем сделать во время просмотра матча 27-го тура Примеры. Да, пусть в соперниках скромный «Депортиво», но предугадать результат этого матча не так-то просто. Может, будет грандиозный разгром, а, может, и неожиданная потеря очков. Каталонцы оставили всех себя в среду вечером. И физически, и эмоционально.

Из потерь у «Барсы» только отсутствие Матье и Видаля, что с трудом можно назвать серьезной потерей. Наверное, стоит ждать ротации футболистов от Энрике, чтобы дать героям среды отдохнуть.

«Депортиво» - один из главных претендентов на вылет в этом сезоне, но это в контексте сложившийся ситуации неправильно будет сбрасывать галисийцев со счетов. И не потому что «Депортиво» исключительно хорош. А лишь потому что непонятно, чего ждать от «Барселоны».

Самый непредсказуемый матч тура стартует в воскресенье, в 17:15.

«Депортиво» – «Барселона»

П1 - 11.75 Х - 6.79 П2 - 1.25

Стадион: «Риасор»

Трансляция: Футбол 1

Матч первого круга: «Барселона» – «Депортиво» - 4:0 «Барселона» – «Депортиво» - 4:0

Если баскский «Атлетик» играет дома просто хорошо, то у мадридского «Реала» идеальные показатели на своем стадионе. «Лос бланкос» - единственная команда Ла Лиги, которая еще не проигрывала на своем поле в этом сезоне. И едва ли есть большая вероятность изменить эту статистику в матче 27-го тура, где «лос бланкос» предстоит встреча с «Бетисом».

Андалусийцы вряд ли вылетят из Примеры в этом году – отрыв от зоны вылета после 26-ти туров составляет 9 очков. Так что и о запредельной мотивации «Бетиса» в каждом матче говорить не приходится.

«Реал» уже обеспечил себе выход в следующую стадию Лиги чемпионов, поэтому пока что «лос бланкос» могут сосредоточиться на Ла Лиге, где вопрос с чемпионством еще не решен.

Без дисквалифицированного Бейла, травмированных Варана и Коэнтрау предстоит играть мадридцам, однако и без этих футболистов шансы «Бетиса» ничтожно малы. «Огурцам» остается лишь верить в чудо – случится ли оно, узнаем в воскресенье, в 21:45.

«Реал Мадрид» – «Реал Бетис»

П1 - 1.13 Х - 9.5 П2 - 20

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Трансляция: Футбол 2

Матч первого круга: «Реал Бетис» - «Реал Мадрид» - 1:6 «Реал Бетис» - «Реал Мадрид» - 1:6 Все матчи тура: Турнирная таблица:

Фото: lfp.es, Facebook