КОРОБКО: «Вполне возможно, что Дыминский «сливает» Карпаты»

Футбольний юрист Дмитро Коробко пояснив, навіщо «Карпати» пішли до загального суду у справі Володимира Гудими.

«Карпати» звернулися до загального суду і граються з вогнем. Чи таким чином власник «зливає» команду? Цілком можливо. Якщо власник «Карпат» готовий до ліквідації клубу, то вибрав дуже вдалий метод. ФФУ зніме команду з чемпіонату і потім президент клубу скаже: «Це не ми припинили існування, нас зняли».

А загалом, «Карпати» вибрали нестандартний юридичний шлях. Вони шантажують ФФУ і вимагають, щоб їх слухали. Все-таки у столиці діє безлад. Федерація гвалтує усі норми та ухваляє незаконні рішення. Це одна із причин того, чому «Карпати» розпочали безпрецедентний у нашій історії бунт», - сказав Коробко.