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КОРОБКО: «Вполне возможно, что Дыминский «сливает» Карпаты»

Юрист рассказал о возможных причинах обращения львовского клуба в суд общей юрисдикции

  • 10.03.2017 12:30
  • 505 просмотров
  • 2 комментария
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footballua.tv. Дмитрий Коробко
© footballua.tv. Дмитрий Коробко

Футбольний юрист Дмитро Коробко пояснив, навіщо «Карпати» пішли до загального суду у справі Володимира Гудими.

«Карпати» звернулися до загального суду і  граються з вогнем. Чи таким чином власник «зливає» команду? Цілком можливо. Якщо власник «Карпат» готовий до ліквідації клубу, то вибрав дуже вдалий метод. ФФУ зніме команду з чемпіонату і потім президент клубу скаже: «Це не ми припинили існування, нас зняли».

А загалом, «Карпати» вибрали нестандартний юридичний шлях. Вони шантажують ФФУ і вимагають, щоб їх слухали. Все-таки у столиці діє безлад. Федерація гвалтує усі норми та ухваляє незаконні рішення. Це одна із причин того, чому «Карпати» розпочали безпрецедентний у нашій історії бунт», - сказав Коробко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    halychanyn
    halychanyn, 10.03.2017 13:01
    -2
    Коробко - загальновідома юридична шалава ахмьєткі. Тому його думка може бути цікава тільки моральним виродкам
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.03.2017 13:06
    0
    "Все-таки у столиці діє безлад. Федерація гвалтує усі норми та ухваляє незаконні рішення. Це одна із причин того, чому «Карпати» розпочали безпрецедентний у нашій історії бунт», - сказав Коробко".
    ось тут усе вірно сказав. бо ФФУ - корумпована помийна яма, яку негайно необхідно люструвати.
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