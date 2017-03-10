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Иван ГЕЦКО: «Хачериди не хочет играть в Динамо»

Специалист поделился мнением о скандальной ситуации с защитником киевлян

  • 10.03.2017 12:14
  • 653 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Автор першого голу у складі національної збірної України Іван Гецко прокоментував ситуацію з Євгеном Хачеріді і «Динамо».

«Звісно, причина скандалу у конфлікті між Хачеріді та менеджерами «Динамо. Важко повірити в те, що такий сильний футболіст не потрапляє навіть на лаву запасних, бо програє комусь конкуренцію.  Я в таке не вірю.

Що не кажіть, але Євген Хачеріді - футболіст високого класу. Проблема в тому, що він не хоче захищати кольори «Динамо». І це було помітно ще рік чи навіть два роки тому. Скільки разів він підводив команду! То вдарить когось на полі і заробить червону картку, то вчинить безглузду витівку! Якщо гравець цінує емблему «Динамо», то він би так не поводився», - сказав  Гецко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    ding01
      ding01, 10.03.2017 12:39
    +1
    какое отношение этот штемп имеет к Динамо К что спорт уа каждый раз выкладывает его (не залежне) мнения по поводу клуба ДК???
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.03.2017 13:14
    0
    ти звідки знаєш чого хоче Хач, він тебе уповноважував рот відктивати?
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