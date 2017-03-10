Иван ГЕЦКО: «Хачериди не хочет играть в Динамо»

Автор першого голу у складі національної збірної України Іван Гецко прокоментував ситуацію з Євгеном Хачеріді і «Динамо».

«Звісно, причина скандалу у конфлікті між Хачеріді та менеджерами «Динамо. Важко повірити в те, що такий сильний футболіст не потрапляє навіть на лаву запасних, бо програє комусь конкуренцію. Я в таке не вірю.

Що не кажіть, але Євген Хачеріді - футболіст високого класу. Проблема в тому, що він не хоче захищати кольори «Динамо». І це було помітно ще рік чи навіть два роки тому. Скільки разів він підводив команду! То вдарить когось на полі і заробить червону картку, то вчинить безглузду витівку! Якщо гравець цінує емблему «Динамо», то він би так не поводився», - сказав Гецко.