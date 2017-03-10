Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Удача была явно не на стороне Шальке»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль подвел итоги первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против «Боруссии» М (1:1).
«Мы показали сегодня хорошую игру, наши парни отлично сражались, а болельщики гнали нас вперёд. Их поддержка неоценима. В этот замечательный футбольный вечер нам не удалось реализовать только две вещи: не пропустить и забить второй мяч. Удача была явно не на нашей стороне. То Ян Зоммер великолепно играл, то перекладина спасала ворота гостей от счёта 2:1. В ответной встрече всё возможно. Обидно, что мы позволили забить «Боруссии» на выезде, но способны и сами забить в Мёнхенгладбахе. Наша задача – выйти в следующий раунд». – отметил Вайнцирль.
Источник — ФК Шальке
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