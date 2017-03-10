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Палермо желает заполучить Клаудио Раньери

Новое руководство сицилийского клуба стремится подписать итальянского специалиста

  • 10.03.2017 11:53
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lcfc.com. Клаудио Раньери
© lcfc.com. Клаудио Раньери

Руководство «Палермо» планирует подписать контракт с бывшим тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери. Напомним, несколько дней назад президентом сицилийского клуба стал итало-американский бизнесмен Пол Баккальини.

На данный момент сделке мешает действующий контракт тренера «Палермо» Диего Лопеса, который заканчивается в 2018 году. Еще одной проблемой может стать высокая зарплата Раньери.

65-летний специалист имеет огромны опыт работы с итальянскими клубами. В середине 90-х во главе «Фиорентины» Раньери выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

Источник — Football-italia

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