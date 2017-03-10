Палермо желает заполучить Клаудио Раньери

Руководство «Палермо» планирует подписать контракт с бывшим тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери. Напомним, несколько дней назад президентом сицилийского клуба стал итало-американский бизнесмен Пол Баккальини.
На данный момент сделке мешает действующий контракт тренера «Палермо» Диего Лопеса, который заканчивается в 2018 году. Еще одной проблемой может стать высокая зарплата Раньери.
65-летний специалист имеет огромны опыт работы с итальянскими клубами. В середине 90-х во главе «Фиорентины» Раньери выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.
Источник — Football-italia
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