Палермо желает заполучить Клаудио Раньери

Руководство «Палермо» планирует подписать контракт с бывшим тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери. Напомним, несколько дней назад президентом сицилийского клуба стал итало-американский бизнесмен Пол Баккальини.

На данный момент сделке мешает действующий контракт тренера «Палермо» Диего Лопеса, который заканчивается в 2018 году. Еще одной проблемой может стать высокая зарплата Раньери.

65-летний специалист имеет огромны опыт работы с итальянскими клубами. В середине 90-х во главе «Фиорентины» Раньери выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.