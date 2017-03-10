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Григорий ЯРМАШ: «На Шахтер не нужно специально настраиваться»

Футболист «Зари» поделился ожиданиями от игры с донецким клубом

  • 10.03.2017 11:43
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ФК Заря. Григорий Ярмаш
© ФК Заря. Григорий Ярмаш

Захисник «Зорі» Григорій Ярмаш поділився думками відносно майбутньої гри з «Шахтарем»

— Попереду важливий матч із донеччанами. Який настрій у Вас і в команди?
— Настрій однозначно бойовий, оскільки на такі команди особливо й не потрібно налаштовуватися. «Шахтар» — лідер чемпіонату, в його складі дуже хороші кваліфіковані гравці, тому й наш настрій бойовий.

— Чого, на Ваш погляд, варто побоюватися найбільше?
— Мені здається, у «Шахтаря» дуже сильна лінія атаки… Хоча, це всі знають. Плюс хороші, швидкі контратаки. Та й у цілому склад команди сильний.

— Як вважаєте, перемога «Зорі» над «Ворсклою» додала моральних сил команді для подальших перемог?
— Звичайно! Три очки дуже важливі. Взагалі будь-яка перемога додає і позитивних емоцій, і впевненості у своїх силах. Це важливо для всіх, це надихає на боротьбу.

— «Шахтар» має великий відрив по очках у Лізі Парі-Матч. Як думаєте, чи може в донеччан не бути мотивації для нього в майбутній грі?
— Думаю, ні. Ми всі добре розуміємо, що попереду ще дванадцять турів і статися може будь що. До речі, це дуже показово було видно у нещодавньому матчі «Барселона» — ПСЖ. Тому, незалежно від турнірного положення та набраних очок, важливо до кожної гри підходити з максимальною мотивацією.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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