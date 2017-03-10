Монзуль получила назначение на матч женской Лиги чемпионов

Українському арбітру Катерині Монзуль довірили проведення матчу 1/4 фіналу розіграшу жіночої Ліги чемпіонів сезону 2016/2017 років.



Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Катериною Монзуль провести матч-відповідь стадії плей-офф серед 8 кращих команд змагань між іспанською «Барселоною» та шведським «Русенгордом».



Футбольний поєдинок відбудеться 29 березня о 19:00 за місцевим часом у місті Барселона (Іспанія).



Допомагатимуть 35-річній харків’янці асистенти Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, четвертий арбітр – Анастасія Романюк (усі - Україна). Спостерігач арбітражу – Антонія Кокоту (Греція).