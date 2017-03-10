Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Монзуль получила назначение на матч женской Лиги чемпионов

Украинскому арбитру доверили проведение матча 1/4 финала между «Барселоной» и «Русенгордом»

  • 10.03.2017 11:34
  • 95 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Катерина Монзуль
© ФФУ. Катерина Монзуль

Українському арбітру Катерині Монзуль довірили проведення матчу 1/4 фіналу розіграшу жіночої Ліги чемпіонів сезону 2016/2017 років.

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Катериною Монзуль провести матч-відповідь стадії плей-офф серед 8 кращих команд змагань між іспанською «Барселоною» та шведським «Русенгордом».

Футбольний поєдинок відбудеться 29 березня о 19:00 за місцевим часом у місті Барселона (Іспанія).

Допомагатимуть 35-річній харків’янці асистенти Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, четвертий арбітр – Анастасія Романюк (усі - Україна). Спостерігач арбітражу – Антонія Кокоту (Греція).

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.