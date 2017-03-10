Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Не собираюсь ничего доказывать Динамо»

Гравець кропивницької «Зірки» Павло Полегенько, який є вихованцем київського «Динамо», поділився очікуваннями від матчу з рідною командою



- У наступному поєдинку тобі грати проти рідної команди…

- Звичайно, маю подвійну мотивацію зіграти проти клубу, котрий мене виховав. З нетерпінням чекаю цього матчу та сподіваюся, що він подарує мені багато позитивних емоцій, які я отримаю лише у випадку перемоги «Зірки».



- Тобі особисто є що доводити «Динамо»?

- Я нікому нічого не збираюся доводити. У мене є свої мрії та цілі у футболі, котрих я прагну досягти.



- Охарактеризуй загалом нашого майбутнього суперника.

- Для мене «Динамо» – найкраща команда в Україні, яке б вона місце в турнірній таблиці не посідала. Налаштовуватися на киян потрібно найсерйозніше, як на найліпшу команду, з котрою доведеться грати в цьому сезоні.



- Важливою буде підтримка вболівальників?

- Звичайно, нам особливо потрібна підтримка вболівальників. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх любителів футболу на трибуни нашого стадіону. Ми граємо на своєму полі й очікуємо неймовірної атмосфери на матчі з «Динамо», котра може допомогти нам досягти позитивного результату.



- Чи засмутилися ви через те, що не змогли посісти місце в першій шістці?

- Так, у нас було завдання потрапити до першої шістки, але так склалося, що в перший для себе сезон у Прем’єр-лізі «Зірка» не змогла цього зробити. Я думаю, зараз не потрібно опускати руки й голову, а слід рухатися далі. Упевнений, що в наступному сезоні ми будемо вже більш міцним колективом і виконаємо те завдання, котре поставить перед нами керівництво.