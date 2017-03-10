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Никита КАМЕНЮКА: «Шахтеру никто уступать не будет»

Капитан «Зари» поделился ожиданиями от встречи с «горняками»

  • 10.03.2017 10:57
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ФК Заря. Никита Каменюка
© ФК Заря. Никита Каменюка

Капитан «Зари» Никита Каменюка поделился мнением о предстоящей встрече с «Шахтером» в Харькове.

«Думаю, будет боевая игра. Очки для дальнейшей борьбы нужны как нам, так и «Шахтеру». Никто не будет уступать, команды отдадут на поле все силы. Кадровые изменения? О них покажет время и конец сезона. Мы пополнились квалифицированными футболистами – это факт. Всем ребятам нужно доказывать на поле, что они таковыми являются.

В последних двух турах «Шахтер» выигрывал с минимальным перевесом в счете, а в матче с «Ворсклой» победный гол забил на последней минуте матча. «Мы постараемся надежно сыграть в обороне и использовать свой шанс в атаке. Нужно приложить максимум усилий, чтобы добыть положительный результат. А голы «горняков» на последних минутах – это, как мне кажется, возвращение долга после матча с «Сельтой», когда дончане пропустили в самой концовке. Где-то потеряли, а где-то нашли. Это подтверждает тот факт, что «Шахтер» не останавливается, желает побеждать в каждом матче и двигается к своей цели», – считает Каменюка.

Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Поединок «Заря» – «Шахтер» пройдет 12 марта.

Источник — ФК Заря

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