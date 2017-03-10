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Юрий МОРОЗ: «В расположении Динамо U-19 сейчас 12 футболистов»

Наставник юношеской команды рассказал о подготовке к весенней части чемпионата

  • 10.03.2017 10:54
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ФК Динамо, Юрий Мороз
© ФК Динамо, Юрий Мороз

Главный тренер «Динамо» U-19 Юрий Мороз рассказал о подготовке команды к весенней части чемпионата.

«Мы работаем по стандартной схеме вместе с дублем. На протяжении недели проводим по одной или две тренировки в день. В зависимости от погодных условий занимаемся на искусственном поле на улице или в манеже. В нашем расположении сейчас 12 футболистов, все они в строю, также многие задействованы в молодежной команде. Мы уже провели один контрольный поединок в прошлую пятницу, а следующий запланирован на 10 марта – с «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка).

На следующей неделе спарринг под вопросом, поскольку 16 марта десять наших игроков уезжают в расположение сборных команд, так что будем смотреть по ситуации и планировать тренировочный процесс исходя из количества игроков, которые останутся в нашем распоряжении», - сказал Мороз.

Источник — ФК Динамо Киев

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