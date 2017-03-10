Юрий МОРОЗ: «В расположении Динамо U-19 сейчас 12 футболистов»

Главный тренер «Динамо» U-19 Юрий Мороз рассказал о подготовке команды к весенней части чемпионата.

«Мы работаем по стандартной схеме вместе с дублем. На протяжении недели проводим по одной или две тренировки в день. В зависимости от погодных условий занимаемся на искусственном поле на улице или в манеже. В нашем расположении сейчас 12 футболистов, все они в строю, также многие задействованы в молодежной команде. Мы уже провели один контрольный поединок в прошлую пятницу, а следующий запланирован на 10 марта – с «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка).

На следующей неделе спарринг под вопросом, поскольку 16 марта десять наших игроков уезжают в расположение сборных команд, так что будем смотреть по ситуации и планировать тренировочный процесс исходя из количества игроков, которые останутся в нашем распоряжении», - сказал Мороз.