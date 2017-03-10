Андрей ПИЛЯВСКИЙ: «Заря – моя родная команда, я здесь всех знаю»

Защитник луганской «Зари» Андрей Пилявский рассказал подробности своего возвращения в команду и очертил личные цели на ближайшее время:

- Андрей, хочется еще раз поздравить тебя с возвращением в нашу команду!

- Большое спасибо! Возвращение в «Зарю» - положительный момент для меня. «Зарю» можно назвать моей родной командой. Я уже тут был, всех знаю, поэтому вливаться не нужно было. Все прошло очень легко.

- Складывалось ли ощущение, что после твоего ухода прошло всего лишь несколько дней?

- Честно говоря, был такой момент (улыбается). Вернулся в Запорожье, вспомнил былое. Будто действительно, прошло всего пару дней.

- Над предложением снова оказаться в «Заре» долго не раздумывал?

- «Заря» была в это время на сборах в Турции. Все происходило через агента. Он созвонился со мной и сказал, что есть такой вариант. Я, безусловно, согласился. Потом уже созванивался с генеральным директором, с главным тренером. Долго не думал, прекрасно знал, кто такая «Заря».

- Недавно ты подчеркнул, что Юрий Вернидуб дал тебе две недели на возвращение физических кондиций. Срок достаточно маленький…

- Конечно, тяжело. Но я чувствую себя уже намного лучше. Были и двухразовые тренировки и сам индивидуально занимался. Думаю, что в скором времени буду чувствовать себя хорошо. Но уже сейчас мне намного легче, чем было, например, неделю-полторы назад.

- Однажды в одном из интервью тренер «золотой «Зари» Герман Зонин сказал, что пожалел, что в свое время покинул «Зарю». Не было ли у тебя таких сожалений после ухода?

- Я ни о чем не жалею. Когда есть возможность, нужно пробовать что-то новое. Не всегда, правда, все складывается так, как хочется. Однако жалеть о чем-то не вижу смысла.

- Наши экс-игроки часто следят за играми «Зари» в Премьер-лиге и Лиги Европы. Следил ли ты за луганчанами во время пребывания в других клубах?

- Много игр смотрел. В Лиге Европы видел все матчи «черно-белых». Некоторым даже в Лиге Чемпионов такие группы, как «Заре» не попадались. Учитывая соперников – «Фейеноорд», «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед», могу с уверенностью сказать, что «Заря» выглядела очень достойно.

- Как семья восприняла твое возвращение в Запорожье, тем более учитывая то, что твоя жена отсюда?

- Семья восприняла мое возвращение хорошо. Главное, чтобы мне было комфортно в клубе. В плане быта вообще нет никаких проблем. Все отлично как в клубе, так и в городе.

- Какие ближайшие цели ставишь перед собой лично?

- Для начала нужно набрать оптимальную форму. Ну и конечно, хочется играть и показывать хороший уровень футбола.

- Уже в воскресенье нам предстоит непростой поединок против «Шахтера»…

- Да, будет непросто. Но любой команде тяжело, которая играет против «Шахтера». Понимаем всю ответственность и готовимся к предстоящей встрече очень серьезно. Впереди еще сложный второй этап чемпионата. Все это понимают. Очки нужны и нам и им, поэтому будет интересный матч.